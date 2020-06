Orban: Ha fokozódik a fertőzés terjedése, tovább hosszabbítjuk a veszélyhelyzetet

Ludovic Orban szerint a kormány nem szeretne újabb korlátozó intézkedéseket bevezetni, ez azonban csak úgy kerülhető el, ha az emberek betartják a koronavírus-járvány terjedését fékezni hivatott szabályokat.



„Én azt szeretném, hogy térjen vissza az életünk a rendes kerékvágásba, hogy ne kelljen korlátoznunk semmiféle gazdasági, szociális, kulturális vagy más jellegű tevékenységet. Ez azonban csak akkor válik lehetségessé, ha az emberek betartják a szabályokat, vigyáznak magukra és a körülöttük élőkre” – fogalmazott a miniszterelnök egy suceavai sajtótájékoztatón.



Rámutatott, a veszélyhelyzet lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy szükség esetén újabb intézkedéseket hozzanak, amikor pedig a járványhelyzet megengedi, lazításokat vezetnek be.

„Egyelőre 30 nappal hosszabbítottuk meg a veszélyhelyzetet. Meg fogjuk vizsgálni, mi történik ez alatt a 30 nap alatt, és ha fokozódik a közösségi terjedés, tovább hosszabbítjuk a veszélyhelyzetet, ha nem, akkor nem” – fogalmazott.



Az új esetek számának az elmúlt napokban tapasztalt növekedése kapcsán Ludovic Orban azt mondta, a mérleg „nem annyira aggasztó”, mint ahogy azt egyesek megpróbálják beállítani. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a politikusok egy része, „főleg az ellenzéki pártok vezetői”, paranoiáról beszélnek a vírus kapcsán, és a védelmi intézkedések be nem tartására biztatják az embereket. (agerpres)

