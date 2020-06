Rangsorolták az RMDSZ Kolozs megyei tanácsos-jelöltjeit

Szombat délelőtt rangsoroló MKT-t (Megyei Képviselők Tanácsa) tartottak a Kolozsvári Református Kollégium udvarán, az érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően a szabad ég alatt. Két nő és három 35 év alatti személy van a befutóhelyeken, a küldöttek Vákár Istvánt választották a szervezet megyei tanácselnök-jelöltjévé.



A megyei képviselők tanácsának ülését fokozott figyelemmel készítették elő, a városháza és a közegészségügyi hivatal képviselőivel is több alkalommal egyeztettek, annak érdekében, hogy biztonságos körülmények között kerüljön sor az eseményre. A gyűlés kereteiben bemutatták azt a honlapot, amely a 30 éves szervezet alapítói előtt tiszteleg. Az interaktív felületen böngészhető a helyi szervezetek alapító tagjai és az alakuló gyűlések jegyzőkönyve is elérhető. Ugyanakkor az elmúlt három évtized tisztségviselőit is bemutatja a weboldal.



A gyűlésen Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke beszámolójában elmondta 77 településen kellett előválasztást szervezni, ezek közül 21-et nem sikerült lebonyolítani a sürgősségi állapot előtt. „Tanácsosi listát a megyeszékhely mellett 4 municípiumban, 1 városban és 46 községben indítunk. Megyeszerte 14 polgármester-jelöltje lesz a Szövetségnek” – ismertette a megyei elnök. Az elmaradt rangsorolásokat az elmúlt hetekben tartották, a jelöltállítás határideje június 25.



A mandátum végén lévő megyei tanácsosok beszámolója után, a jelöltek bemutatkozása következett. A belső szabályozás szerint a megyei tanácsosi listán váltakozva követik egymást a Kolozsvári és vidéki jelöltek, ezáltal biztosítva az arányos képviselet. A kilenc jelölt közül négyen nem kolozsváriak.



Talpas Botond MKT elnök a szavazás menetének ismertetése előtt elmondta az előírásokat betartva és figyelve a résztvevők biztonságára szervezték meg a gyűlést. „Fontosnak tartottuk, hogy az MKT állítsa fel a megyei tanácsosi lista sorrendjét. A szervezetben ez a legfontosabb döntéshozó testület, egyszersmind a legjobban képviseli a megyei magyar közösségeket. A mai szavazás biztosíték arra, hogy legitim csapattal induljunk a választásokon.” – tette hozzá az MKT elnöke.



A képviselők szavazatainak megszámlálása után kialakult rangsor a következő: 1. Vákár István, 2. Balla Ferenc, 3. Antal Géza, 4. Rés Éva, 5. Lőrinczi Zoltán László, 6. Csorba Zsuzsanna Emese, 7. Tasnádi István Szilárd, 8. Okos-Rigó Dénes, 9. Szőcs Endre.



Az RMDSZ színeiben Vákár István indul a Kolozs Megyei Tanács elnök-jelöltjeként a 2020-as helyhatósági választásokon, amelyről szintén az MKT-n szavaztak. „Reményeink szerint sikerül megtartani a jelenlegi hét megyei tanácsosi mandátumot, hisz az elmúlt négy évben megtapasztalhattuk azt, hogy minél többen vagyunk jelen a megyei döntéshozatalban, annál hatékonyabban képviselhetjük és segíthetjük az önkormányzatainkat és a megye lakosait. Az elmúlt évek alatt sok minden történt Kolozs megyében, vannak eredményeink, amelyekre büszkék vagyunk, ilyenek az infrastrukturális beruházások: óvodák, iskolák, utak újultak meg, kórházakat korszerűsítettünk, bővült az ivóvíz- és csatornahálózat, épített örökségünk felújítása terén is jelentős sikereket értünk el. Vannak elkezdett feladatok, az építkezést folytatnunk kell, erre vállalkozom a továbbiakban is” – mondta el Vákár István. (közlemény)

