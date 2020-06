Szigorúbban fogják ellenőrizni a távolságtartás szabályainak betartását a teraszokon és üzletekben

Szigorúbban fogják ellenőrizni a hatóságok a következő időszakban a távolságtartás szabályainak betartását – nyilatkozta szombaton Raed Arafat.



A belügyminisztériumi államtitkár rámutatott, nőtt az elmúlt napokban a koronavírusos megbetegedések száma, és ez annak is betudható, hogy az emberek nem minden esetben tartják be a hatóságok által elrendelt szabályokat. Azt mondta, több olyan képet kaptak, amelyeken világosan látszik, hogy a teraszokon egymáshoz közel ülnek olyan személyek, akik nem egyazon család tagjai, a megengedettnél többen is egy asztalnál, főleg hétvégén.



„Nagyon komoly ellenőrzések lesznek. Nemcsak a teraszokon, hanem más helyeken, üzletekben is. Nagyon figyelnünk kell arra, hogy mi történik” – fogalmazott Arafat.



A katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője hangsúlyozta, ha a jelenlegihez hasonlóan magas marad vagy tovább nő az új megbetegedések száma, valószínűsíthető, hogy még meghosszabbítják a veszélyhelyzetet.



„Vannak országok, amelyek júliusig, augusztusig meghosszabbították. Meg kell értenünk egy fontos dolgot: jelenleg háborúban állunk egy vírussal, és ez körülbelül két évig el fog tartani – nemcsak én állítom ezt, hanem minden szakember” – nyomatékosította.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) szombati adatai szerint az elmúlt 24 órában 330 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel 23.730-ra nőtt a fertőzöttek száma.

