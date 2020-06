Narancssárga riasztást adott ki az ANM az ország szinte egész területére

Hétfő reggelig érvényes narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 33 megyére a fokozott légköri instabilitás miatt. Emellett két sárga riasztás is érvényben lesz a következő napokban.



A narancssárga riasztás hétfő reggel 6 óráig érvényes az ország szinte egész területére, leszámítva Krassó-Szörény, Gorj, Vâlcea, Giurgiu, Mehedinţi, Dolj, Olt és Teleorman megyét, valamint Bukarestet.



Az előrejelzések szerint vasárnap délután és a hétfőre virradó éjszaka Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, a Körösök vidékén, valamint helyenként a Bánságban, Dobrudzsában és Munteniában felhőszakadásokra kell számítani. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 40, helyenként akár az 50-80 litert is négyzetméterenként. Emellett megerősödik a szél, villámlás, jégeső is várható.



Hétfő reggel 10 óráig sárga viharriasztás érvényes Krassó-Szörény, Gorj, Vâlcea, Giurgiu megyére és Bukarestre, illetve Konstanca, Tulcea és Mehedinţi megye egy részére, ahol gyakori villámlásokra, záporokra, jégesőre kell számítani a fokozott légköri instabilitás miatt. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 20-25, elszórtan a 40-50 litert négyzetméterenként.



Ugyanakkor hétfőn 10 órától szerda 10 óráig sárga riasztás lesz érvényben az egész országban a fokozott légköri instabilitás miatt. (agerpres)



Kiemelt kép: Oimheidi képe a Pixabay -en.

