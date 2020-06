Törvényt nyújtott be az RMDSZ, hogy szeptember 27-én legyenek az önkormányzati választások

Törvénykezdeményezést iktatott hétfőn a parlamentben az RMDSZ, melynek értelmében szeptember 27-én szervezhetnék meg a helyhatósági választásokat Romániában - jelentette be a szövetség szenátusi frakcióvezetője, Cseke Attila.



"A jelenlegi helyzetre való tekintettel úgy gondoljuk, széles körű politikai konszenzusra van szükség a választások dátumát illetően. Minden olyan politikai szervezet támogatására számítunk, amely az RMDSZ által javasolt dátum mellett foglalt állást az elmúlt időszakban"- idézi a szenátort a szövetség hétfői közleménye.



Ebben rámutatnak, a járványhelyzet miatt a helyhatósági választások elhalasztására volt szükség, így a parlament az önkormányzati mandátumok meghosszabbítása mellett döntött.



"A mandátumok meghosszabbítása kapcsán is a törvényhozó testület javaslata bizonyult helyesnek a kormány kezdeményezésével szemben, illetve a választások dátumáról is a parlamentnek kell döntenie, ezért iktattuk ma a két frakcióvezető aláírásával ellátott RMDSZ-es törvénykezdeményezést" - fogalmazott Cseke Attila.



A tervezet a két ház szavazatát és az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe. Mivel a kormánynak a tervezet életbe léptetésétől számítva 5 nap áll majd rendelkezésére ahhoz, hogy a szükséges ütemtervet, költségvetést és szervezési szabályokat kidolgozza és elfogadja, az RMDSZ azt kérte, hogy a tervezetről sürgősségi eljárásban tárgyaljon a parlament, így legkésőbb július 15-ig érvénybe léphet.



A képviselőház június 15-én fogadta el döntő házként a helyi választott tisztségviselők mandátumának meghosszabbításáról szóló tervezetet. Ennek értelmében 2020. november 1-jéig hosszabbítják meg a polgármesterek, megyei tanácselnökök, valamint a helyi és megyei tanácsok tagjainak mandátumát. A törvény azt is előírja, hogy a 2020-as helyhatósági választások időpontjáról a parlament dönt sarkalatos törvénnyel, legalább 60 nappal a szavazás napja előtt. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!