Orban inkább alkotmánybírósághoz fordul, mintsem megduplázza a gyerekpénzt

Az alkotmánybírósághoz fordul a kormány a gyerekpénz megduplázását előíró törvény kapcsán, jelentette be hétfőn Ludovic Orban miniszterelnök.



"Úgy döntöttünk, megtámadjuk az alkotmánybíróságon a törvényt, mert nem nevezi meg a finanszírozáshoz szükséges forrásokat, mint oly sok más tervezet is, amelyet a parlament elfogadott anélkül, hogy a kormány álláspontját figyelembe vette volna, vagy kísérletet tett volna az együttműködésre' - jelentette ki Orban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ügyvezető bizottságának ülése után tartott sajtótájékoztatón.



Hozzátette, a kormány már több ízben nyert az alkotmánybíróságon olyan törvénytervezetek esetében, amelyek nem tüntették fel a finanszírozási forrásokat bizonyos intézkedések gyakorlatba ültetéséhez, így nem is lehet őket gyakorlatba ültetni.



Orban nyomatékosította, hogy pénzügyileg az idén, de jövő évben is nehéz biztosítani a gyerekpénz megduplázását, így progresszív növekedést szándékoznak bevezetni, ehhez dolgozzák ki most az ütemtervet a pénzügyi és költségvetési becslések és előrejelzések alapján.



A képviselőház májusban elutasította a 2020/2-es sürgősségi kormányrendeletet, amely augusztus elsejére halasztotta a gyermekpénz megduplázásának határidejét. (agerpres)

