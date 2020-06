Csíkszeredában megnyílnak játszóterek és sportpályák, de zárva maradnak a bölcsődék és az ovik

A Csíkszeredai Katasztrófavédelmi Bizottság június 22-i határozata értelmében újra használhatók lesznek a játszóterek és a sportpályák. A bölcsőde, az óvodák és a napközik viszont csak akkor fogadhatják a gyermekeket, ha eltelik legkevesebb öt egymást követő olyan nap, amikor a Csíki-medencében nem regisztrálnak újabb koronavírus-fertőzést.



Ráduly Róbert Kálmán polgármester, a Csíkszeredai Katasztrófavédelmi Bizottság elnöke sajtótájékoztatón számolt be a bizottság hétfői, június 22-i üléséről.



Az elöljáró kifejtette: közegészségügyi szakvéleményre alapozva a bizottság nem engedélyezi az önkormányzati bölcsőde, óvodák és napközik újranyitását mindaddig, amíg el nem telik öt egymást követő esetmentes nap a csíki térségben. A megyei főtanfelügyelőség adatai alapján 83 szülő igényelte az óvodai és a napközis nyári szolgáltatást, a bölcsődei foglalkozásoktól pedig mintegy 40 gyermek kénytelen távol maradni. Az érintett szülőket telefonon is tájékoztatják a határozatról.



A bizottság arról is döntött, hogy újranyitják a játszótereket és a sportpályákat, továbbá a vészhelyzet végéig engedélyezték a Harmopan Rt. pékárukat forgalmazó mozgóboltjainak a működését.



A koronavírus-járványtól függetlenül a bizottság a városba bejáró medvék elaltatását is szorgalmazni fogja a szakminisztériumnál – közölte Ráduly Róbert Kálmán. (közlemény)



