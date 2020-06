Tizenhárom települést öntött el a víz Bihar megyében

Hétfő este erős vihar csapot le vihar megyére, és nagy áradásokat okozott több településen is.



A katonai tűzoltóságnak 13 településen kellett akciókat végrehajtani, Papfalva községben pedig hét személyt kellett kimenteni az áradásból, köztük egy gyereket.



Ugyanúgy mentőakcióra volt szükség Középes faluban, ahol három személy szorult a hatóságok segítségére, egy nőnek súlyos egészségügyi problémái voltak, és ezért nem tudott elmenekülni az áradás elől, továbbá ki kellett menteni egy idő nőt és az unokáját is.



Almaszegen csónakkal mentettek ki három személyt, köztük egy súlyos beteg nőt, egy ágyban fekvő beteget, egy harmadik nőt pedig a romok alól, akinek az árvíz kimosta a háza talapzatát, az pedig összedőlt. Szerencsére nem sérült meg súlyosan.



Bodonoson egy padlására menekült nőt kellett evakuálniuk a tűzoltóknak, őt is sikerült hamar biztonságba helyezni.



Az árvízről az ebihoreanul készített felvételeket, íme:







A Crișana Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) közleménye szerint a megyében 13 település öntött el a víz, köztük Margitta és Élesd városok egy részét.



160 tűzoltó dolgozott az éjszaka, akiket több mint száz alkalommal hívtak ki a helyszínre. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!