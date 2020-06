Tizenkilenc megyében okozott károkat a hétfői időjárás, és a keddi nap sem ígér sok jót

A hétfői felhőszakadások 19 megye 90 településén okoztak áradásokat, a víz 171 házat, több száz udvart, pincét és alagsort lepett el.



Az országos katasztrófavédelem (IGSU) keddi tájékoztatása szerint Fehér, Bihar, Krassó-Szörény, Hargita, Maros, Neamţ és Suceava a leginkább érintett megyék.



A tűzoltóknak egy kisgyermekes családot ki kellett menteniük elárasztott otthonukból a Fehér megyei Nagyenyeden. A Bihar megyei Bodonos , Almaszeg és településeken hat személyt kellet kimenekíteni az ár útjából. A Krassó-Szörény megyei Oravicabányán három személyt kellett kimenteni egy elárasztott udvarból.



A Botoşani megyei Rădăuţi-Prut településen az áradás közepén maradt egy személyautó. A tűzoltóknak kellett biztonságos helyre szállítaniuk az autó négy utasát.



A következő időszakra jelzett felhőszakadások miatt az IGSU több megyében elrendelte a szolgálatban levő személyzet számának növelését.



Továbbra is viharos marad az időjárás az ország nagy részében



Újabb másodfokú (narancssárga jelzésű) viharriasztást adott ki kedd reggel az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több mint háromnegyedére, amely szerda éjjelig lesz érvényben.



A meteorológusok szerint kedd délelőtt 10 óra és szerda hajnali 2 óra között Erdélyben, Máramarosban, Moldvában, illetve helyenként Olténiában, Munténiában és Dobrudzsában, valamint a hegyvidéken időszakosan felhőszakadások, szélviharok, gyakori villámlások és jégesők várhatók. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 40 litert négyzetméterenként, kisebb kiterjedésű területeken pedig akár az 50-80 litert is.



Az ANM ugyanakkor meghosszabbította szerda hajnali 2 óráig az elsőfokú, légköri instabilitásra vonatkozó riasztást is, amely az ország nyugati részében és déli részében levő 13 megyére és Bukarestre érvényes. A csapadék mennyisége meghaladja a 20-25 litert négyzetméterenként, kisebb kiterjedésű területeken pedig a 40-50 litert is.



A meteorológusok szerint ugyanakkor szerda hajnali 2 óra és csütörtök délelőtt 10 óra között az ország több mint háromnegyedét érintő elsőfokú, légköri instabilitásra vonatkozó riasztás lesz érvényben. A hegyvidéken, valamint az ország északi, középső, keleti és elszórtan a déli részében időlegesen fokozódik a légköri instabilitás, gyakori villámlások által kísért felhőszakadásokra, viharos szélre és jégesőre lehet számítani. A csapadék mennyisége meghaladja a 20-25 litert négyzetméterenként, elszigetelten pedig a 40-50 litert.(agerpres)



