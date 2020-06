Ismét statisztikákat tettek közzé az elhunyt romániai koronavírusos betegekről

A június 15-21. közötti héten a koronavírus-esetek 45,7%-át, Brassó, Suceava, Vrancea és Argeş megyében, illetve Bukarestben regisztrálták, tájékoztatott kedden Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) .



A június 21-éig jelentett adatok alapján elkészített heti jelentés értelmében a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek 47,3%-a Suceava, Vrancea, Argeş és Beszterce-Naszód megyében, illetve Bukarestben következett be.



Brassó és Vrancea megyében a 100 ezer lakosra eső megbetegedések száma meghaladta az 50-et, mutat rá a jelentés.



Minden hetedik esetet az egészségügyi alkalmazottak köréből jelentették.



Az elhalálozások 76,7%-a 60 év fölötti személyeknél következett be, a meghalt személyek 58,8%-a férfi volt, mutat még rá az INSP.



Az adatok szerint ugyanakkor az elhalálozott személyek 93,6%-a más betegségekben is szenvedett.(agerpres)

