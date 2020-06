Rareș Bogdan éttermet bérelt Kolozsváron, és jót bulizott 100 haverjával, pedig ilyet elvileg nem szabad

Kibérelte hétfőn Rareș Bogdan a kolozsvári Da Vinci vendéglőt, ahová meghívott legalább 100 embert, hogy megünnepeljék a lánya születésnapját - írja a Libertatea.



A lap számos fotót készített a vendéglőről, a vendéglő parkolójáról és az udvarról is. A kinti teraszos részen is voltak asztalok, ahol emberek ültek, a parkolóban pedig rengeteg az autó várakozott, akiknek a gazdái nagy valószínűséggel bent mulattak.



A lap a vendéglő menedzserét Adela Logean is megkereste, aki elismerte a lapnak, hogy a benti részen is tartózkodtak emberek nemcsak a teraszon, de állítása szerint ez törvényes.



A menedzsernek egyébként nincs igaza. A meghosszabbított készenléti állapot szabályai szerint maximum 20 fő vehet részt olyan rendezvényen, amit zárt térben tartanak, szabadban pedig 50 fő gyülekezhet betartva a fizikai távolságtartás szabályait, továbbá tilos a vendéglők a benti helyiségében rendezvényt, összejövetelt tartani. A menedzser egyébként azt is elismerte, hogy hétfőn 20 főnél több személy tartózkodott a helyszínen.



A Libertatea próbálta elérni a PNL-s EP-képviselőt, de az nem válaszolt eddig a megkeresésükre. (Libertatea/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!