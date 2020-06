Medve sétálgatott egy kovásznai szálloda parkolójában

'Vendégeink vannak' - ezzel a címmel töltött fel egy kisfilmet Kovászna egyik négycsillagos szállodájának marketingigazgatója, aki lefilmezte, amiként egy medve sétál a hotel parkolójában.



Oana Şulea megjegyzi: bár a medve, amely egy nappal korábban is ott járt békésnek tűnik, a hatóságoknak figyelniük kellene a helyiek és a turisták biztonságára. Azt mondja: akkor sincs rendben, hogy egy medve sétáljon a turisták között, ha a vad jelenléte esetleg attrakciót is jelenthet a szállónak.



Fejér-László Ödön, az RMDSZ Kovászna megyei szenátora a múlt hónapban 520 medve preventív kilövését kérte a környezetvédelmi minisztériumtól, mert - meglátása szerint - a túlszaporodott állomány veszélyt jelent az emberek életére és számos esetben anyagi kárt okoz.



Interpellációjában kifejtette: a medvepopulácicó 'a legegyszerűbb számítással' is meghaladja a 6500 egyedet, ami jóval több, mint az optimális szám. Ezeknek legalább nyolc százalékát, azaz a természetes szaporulatnak megfelelő mennyiséget (mintegy 520 állatot), ki kellene lőni.



A múlt esztendő végén Brassó, Kovászna és Hargita megye tanácselnökei közös petícióval fordultak az Európai Parlamenthez, hogy engedélyezze olyan intézkedések bevezetését, amely helyreállítja az ember és medve békés együttélését.



Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök akkor kifejtette: be kell vezetni egy vadászati kvótát az egyedszám szabályozására, és egy beavatkozási kvótát a veszélyes állatok kilövésére. (agerpres)

