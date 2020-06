Az országos diáktanács szerint a minisztériumnak aggódnia kellene a képességfelmérő eredményei miatt

A Tanulók Országos Tanácsa (CNE) kedden úgy vélte, hogy az oktatási minisztériumnak aggódnia kellene a nyolcadik osztályosok képességfelmérő vizsgájának eredményei miatt.



Nyomatékosítják, hogy az online tanítás idején sok vidéki gyermeket megfosztottak az oktatáshoz való joágtól, és ez meg is látszik a képességvizsgákon elért eredményeken.



A minisztérium által közölt adatokra támaszkodva a diákszervezet rámutat, hogy a vidéken élő tanulók 46,30%-a 1-es és 4,99 közötti jegyet kapott matematikából, míg a városi gyerekek körében ez az arány 19,61% volt. A képességvizsgán elért átlag terén is óriási a különbség: a vidéki tanulók 38,03%-a nem érte el az 5-öst, míg a városi diákok esetében ez az arány 15,08%.



A CNE szerint az online tanítás csak tovább mélyítette a vidéki tanulók és a városi iskolákba járók közötti különbségeket, leszögezve, hogy a szegénység, a társadalmi kirekesztettség az, ami rontja az oktatási-tanulási folyamat sikerét az előbbiek esetében.



'Emiatt úgy gondoljuk, hogy az oktatási minisztériumnak be kell ismernie, hogy nem sikerült minden gyereknek biztosítania az oktatáshoz való jogot. A tárcának konkrét és fenntartható intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy ez után a gyerekek társadalmi helyzete ne rontsa a tanulásuk eredményességét' - szögezi le közleményében a diáktanács.



Az idei képességvizsga eredményeivel részletesebben ITT és ITT foglalkoztunk.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!