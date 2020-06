Nelu Tătaru szerint igazságtalan az ellene benyújtott lemondási kérelem, amiről szerdán szavaz a parlament

Az egészségügyi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt tárgyalta kedden a képviselőház.



Az egészségügy nem temetkezési vállalkozás című indítványt Georgeta Holban szociáldemokrata képviselő olvasta fel.



Az indítványt aláíró szociáldemokrata párti (PSD) képviselők Nelu Tătaru egészségügyi miniszter lemondását kérik, mert „nyugta nélkül árulja a maszkokat, és gyanús vezetői kinevezéseket ír alá”. Meglátásuk szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormány ténykedése az egészségügy területén „kudarcok végtelen sorával” jellemezhető.



Válaszában a tárcavezető „igazságtalannak” nevezte, hogy most lemondjon, és azt mondta: „bárcsak március-áprilisban kérték volna lemondását”, amikor valakinek „ágyútöltelékként" egyik gócpontból a másikba kellett mennie. Ami pedig a kinevezéseket illeti, ezek „a törvény betartásával történtek” - hangsúlyozta Tătaru. Meglátása szerint „egy harminc év alatt lecsupaszított” egészségügyi rendszernek egyáltalán nem hiányzik, hogy most „ismét megtapossák”. Kifejtette: a korábban „fehérköpenyes hősöknek” kikiáltott egészségügyi személyzetet most az összes hatóság ellenőrzi, „vallatóknak” és „túlóra tolvajoknak” nevezi, miközben „közülük került ki 3168 fertőzött és 11 halott”.



A PSD nevében felszólaló Florin Buicu kijelentette: a PNL-kormány számára az egészségügy "nem prioritás".



Antoneta Ioniţă liberális képviselő szerint semmi nem indokolja, azt a "cinikus" döntést, hogy a "pandémiából választási kampánytémát csináljanak".



Vass Levente, az RMDSZ nevében úgy vélekedett, hogy az indítvány egy, az okokat nem vizsgáló hiánylista, ezért a magyar képviselők nem fogják azt megszavazni.



Emanuel Ungureanu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője úgy fogalmazott, hogy Victor Costache "katasztrofális mandátuma" után Nelu Tătaru "árnyalatnyi biztonságot" hozott.



Petru Movilă azt mondta a Népi Mozgalom Párt (PMP) nem szavazza meg az indítványt, mert Nelu Tătaru volt az "első miniszter az elmúlt 30 évben, aki beállt az első vonalba, hogy erősítse az emberek hitét".



Az egyszerű indítványról szerdán szavaz a parlament. (agerpres)

