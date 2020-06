Hunyadi János, alkotmányok és a 20. század - ezt kapták a történelemből érettségizők

A képzésüknek megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáztak szerdán a 12. osztályt végzett diákok. A reál szakos hallgatóknak a matematika, míg a humán szakos hallgatóknak a történelem érettségin kellett bizonyítaniuk.



A szokásoknak megfelelően idén is 3 tételből álló feladatlapot kellett megoldaniuk a diákoknak a történelem érettségin. Az első tételnél adott volt két szövegrészlet Ioan-Aurel Pop Istoria ilustrată a românilor pentru tineri című művéből, valamint K. Hitchins Români 1774-1866 címet viselő munkájából.





Forrás: eudpedu.ro

Forrás: eudpedu.ro

A szöveghez kapcsoló feladatok leginkább szövegértési gyakorlatoknak tűnnek. Például a következő kérdésekre kellett válaszolni:Nevezz meg egy meghatározó nagyhatalmat az első (A.) szövegből.Írj ki egy döntést a második (B.) szövegből, amelyet az 1857-es ad-hoc nagygyűlésen hoztak meg.Nevezz meg két olyan történelmi személyiséget, amelyek az A. és a B. szövegben is szerepelnek.Írd a vizsgalapra annak a szövegnek a jelölő betűjét, amely arról szól, hogy az unionisták el szerették volna kerülni a vitát a szociális és gazdasági problémákról.Írj egy ki egy ok-okozati összefüggést az A. szövegből.A megadott információkon kívül írj még két olyan történelmi eseményt, amely a XIX. század első hat évtizedében történt, és amely hatással volt a román állam kialakulására.Írd le az 1866-ban elfogadott román alkotmány egyik funkcióját.A második tételnél a feladatokcímű művének megadott, Hunyadi Jánosról szóló szövegrészletéhez kapcsolódtak. Itt olyan kérdésekre kellet válaszolni, mint:Nevezd meg Erdély vajdáját a megadott szöveg alapján.Nevezd meg a szövegben szereplő évszázadot.Nevezd meg a szövegben szereplő havasalföldi uralkodót, és írj le egy konfliktust, amely közte és a törökök között zajlott.A megadott szöveg szerint emelj ki két katonai akciót 1442 és 1444 között.Emelj ki a szövegből két információt a szövegből, amelyek a nándorfehérvári ütközetre vonatkoznak.Egy jelentős történelmi esemény kapcsán érvelj azon állítás mellett, miszerint a 14.-ik században a Kárpátokon túli román térségben szerveznek központi intézmények léteztek.A harmadik tételnél a diákoknak egy legalább 2 oldalas esszét kellett írniuk arról, hogy a 20. században hogyan adoptálódtak a politikai gyakorlatok Romániában.A esszé írásakor figyelembe kellett venniük a az 1923-as, illetve 1938-as alkotmányt, be kellett mutatniuk egy olyan totalitárius politikai gyakorlatot, amelyet Romániában alkalmaztak a múlt század első felében, be kellett mutatniuk 2 olyan rendelkezést, amely az 1965-ös alkotmányba került bele, illetve egy, a 20. század utolsó évtizedében alkalmazott politikai gyakorlatokról is kellett beszélniük, történelmi szempontú érveléssel.