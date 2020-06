Lebuktak a „szuperlejt” előállító pénzhamisítók

Pénzhamisítással foglalkozó bűnbandát leplezett le a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT).



A DIICOT öt házkutatást tartott szerdán bukaresti és buşteni-i helyszíneken, egy olyan bűnbanda tagjainál, amely 2014 tavasza óta - az eddigi információk szerint - 17.065 darab hamis 100 lejes bankjegyet állított elő, 1.706.500 lejes kárt okozva ezáltal.



A DIICOT közleménye értelmében a bűnbanda vezetője szerezte be a hamisításához szükséges kellékeket, ő végezte a hamisítást és ő foglalkozott a bankjegyek forgalomba hozatalával is.



Az ügyészek szerint viszonylag rövid idő alatt minden idők legjobb romániai hamisítványait sikerült elkészítenie, és világviszonylatban is a legjelentősebb műanyagbankjegy-hamisítóvá vált. Az általa készített polimer alapú és minden biztonsági elemmel - mikroperforációk, irizáló szalag, színváltó nyomat stb. - ellátott hamis bankjegyek annyira jó minőségűek, hogy nem szakavatott szem számára szinte lehetetlen észrevenni, hogy hamisítványok. A hatóságok ezért szuperlejnek nevezték el az általa hamisított bankjegyet.



Ugyanakkor ez az első alkalom a romániai pénzhamisítás történetében, amikor a hamis bankjegyek bekerülnek a pénzforgalmi központokba, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a hamis pénz forgalomba hozatala idejének beazonosítását. Azokban az esetekben sem sikerült erre vonatkozó információkra szert tenni, amikor valamilyen pénzintézetnél találták meg a hamis bankjegyet, a pénztárosnak ugyanis nem tűnt fel annak átvételekor, hogy hamisítvánnyal van dolga - állítja a DIICOT.



Az ügyben három személyt kísértek be kihallgatásra. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!