Három személy halálát okozták az elmúlt napok árvizei Romániában - közölte szerdán az országos katasztrófavédelem. Mindhárom áldozatot a megáradt patakok, folyók ragadták el.



A hatóságok nagy erőkkel keresnek Szeben megyében egy négy éves kislányt is aki több mint 24 órája esett a megáradt Szeben folyóba. Az országban gépkocsikat sodort el, és több száz házat, pincét árasztott el a víz 29 megye 161 településén.



Klaus Johannis államfő szerdai televíziós beszédében kijelentette: hatvan éve nem esett annyi eső júniusban Romániában, mint most. Hozzátette: az egyre szélsőségesebbé váló időjárási viszonyok között nem lesz elég megjavítani, megemelni a folyók melletti gátakat, átfogó erdősítési programra van szükség, hogy az erdők ne engedjék lezúdulni a vizet a hegyoldalakról.



A meteorológiai szolgálat csütörtök hajnalig hosszabbította meg a másodfokú (narancssárga színű) figyelmeztetést. Eszerint Erdély déli és keleti megyéiben továbbra is nagy mennyiségű csapadék várható. A lehulló esővíz mennyisége meghaladja a 40 litert négyzetméterenként, és helyenként akár a 60-80 litert is elérheti.



Az Országos Vízügyi és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) a legtöbb erdélyi folyón csökkentette a készültség fokozatát. A Felső-Tisza mellékfolyói közül már csak a Visó, Iza és a Túr mentén hagyta meg a másodfokú (narancssárga színű) készültséget. A délebbi mellékfolyókon: a Krasznán, a Berettyón, a Körösökön és a Maroson első fokú (sárga jelzésű) az árvízi készültség, a Szamoson levonuló árhullámot pedig veszélytelennek minősítette. (mti)

