Johannis: a klímaváltozás számlájára írhatók a gyakoribb árvizek Romániában

Szolidaritásáról biztosította szerdán Klaus Johannis államfő az elmúlt napok áradásai által érintett családokat, és részvétét fejezte ki mindazoknak, akik elvesztették szeretteiket.



"A hatóságok mindent megtesznek, hogy segítsenek az embereknek, megvédjék gazdaságaikat, és biztosítsanak számukra mindent, amire szükségük lehet ezekben a drámai pillanatokban. Tragikus, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek emberéleteket is követeltek. Részvétemet fejezem ki a gyászoló családoknak" - fogalmazott az elnök a Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában.



Hozzátette, Romániában gyakran vannak áradások, és sokkal jobban fel kell készülnünk az ilyen helyzetek kezelésére. "Megoldások vannak, csak gyakorlatba kell ültetni ezeket" - mondta, hozzátéve, a klímaváltozás számlájára írható, hogy Romániának is egyre gyakrabban kell áradásokkal szembenéznie.



Johannis rámutatott, az idei június az elmúlt 60 esztendő legcsapadékosabb hónapja volt, ami sok helyen súlyos árvizekhez vezetett.



Az államfő ugyanakkor azzal a felhívással fordult a lakossághoz, hogy halasszák az árvizek által leginkább érintett térségekbe való utazásokat, illetve hogy legyenek szolidárisak, támogassák a hatóságokat a bajba jutott közösségek, települések megsegítésében.



A kormánnyal együtt azon fog dolgozni, hogy Románia európai uniós pénzalapokat hívhasson le a klímaváltozás megelőzését célzó projektekre, hogy elkerülhetők legyenek az elmúlt napokban az ország számos régióját sújtó árvizekhez hasonló szélsőséges időjárási jelenségek - nyilatkozta Johannis.



Az államfő szerint a Románia által a 2021-2027-es költségvetési ciklusban lehívandó európai alapokból jelentős összeget kell fordítani az Európai Bizottság által kezdeményezett zöld megállapodásra (Green Deal), amelynek célja a klímaváltozás megakadályozása.



Johannis az erdők védelméért szállt síkra és kijelentette: fel kell hagynunk azzal a mentalitással, miszerint elég néhány gátat építenünk, hogy kivédjük az árvizeket.



Az államfő a más pozitív hatásokkal is járó erdősítést látja egyik "kézenfekvő megoldásnak" az árvizek megelőzésére, és úgy véli, "sokkal jobban" fel kell készülni az áradásokra. (agerpres)



Kiemelt kép: TVR

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!