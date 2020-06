A helyi termelők kedvezményesen bérelhetnek asztalt a sepsiszentgyörgyi piacon

Éves rendszerességgel háborítja fel a sepsiszentgyörgyieket, hogy a közeli Brassóban a zöldség és gyümölcs ára jelentősen alacsonyabb, mint a megyeszéken. A piaci árakat azonban sem az üzemeltető TEGA Rt., illetve Sepsiszentgyörgy önkormányzata nem tudják befolyásolni, ezért másképp próbálják a helyi termelőket ösztönözni. Máthé László, a TEGA Rt. vezetője rámutatott, hogy az egyes termények áránál leginkább a vásárlók magatartása fontos, hiszen ha nem veszik egy bizonyos áron, akkor kénytelenek lesznek az árusok is engedni. Az igazgató hangsúlyozta, az asztalokat inkább a helyi árusok rendelkezésére bocsájtanák, előnybe részesítve az őstermelőket.



A polgármesteri hivatal részéről Tóth-Birtan Csaba alpolgármester hívta fel a figyelmet arra, hogy úgy próbálják a sepsiszentgyörgyieket segíteni, hogy ők közel 50% kedvezménnyel bérelhetnek asztalt, a Kovászna megyei lakosok esetében ez a kedvezmény 20%. Az asztalok egy jelentős részénél az őstermelő élvez elsőbbséget a viszonteladókkal és a más megyéből érkező árusokkal szemben.



Egy piaci szélső asztal napi ára 18,75 lej, Kovászna megyei termelőknek 15 lej, a sepsiszentgyörgyi illetőségű termelők pedig 9,60 lejért vehetik igénybe. A középső asztalok olcsóbbak, 13,75 lej, 11 lej és 6,90-ért vehetők igénybe.



Mind a Polgármesteri Hivatal, mind a TEGA felhívják a helyi termelők figyelmet, hogy éljenek a zöldségpiacon fellelhető kedvezményekkel, hiszen a helyiek szállítási költsége is kisebb, ráadásul a helyi termelő a helyi gazdaságot erősíti. A szezonális, illetve Romániában nem honos gyümölcsök, zöldségek esetében a szabályzó erőt a nagyáruházak jelentik, hiszen ha náluk olcsóbb az ilyesmi, akkor a piacon működő viszonteladóknak is reagálniuk kell a helyzetre. A kasszagépek jelenlétét, illetve az árak korrektségét a pénzügynek, illetve a fogyasztóvédelemnek áll módjában ellenőrizni, náluk lehet jelenteni az ilyen típusú visszaéléseket is.



A termelők a piacon elérhető helyekről, illetve a díjszabásról az office@tega.ro címen kérhetnek további információkat, illetve személyesen az Ág utca 1. szám alatt. (közlemény)

