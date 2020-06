Johannis megtámadta a törvényt, amely szülői beleegyezéshez köti a szexuális nevelést

Klaus Johannis államelnök szerdán az alkotmánybíróságon támadta meg azt a törvényt, amely a szülői beleegyezéshez köti a iskolákban a szexuális nevelés oktatását.



A PSD és a PNL kezdeményezésére benyújtott törvénykezdeményezést - amely értelmében a szexuális nevelés tantárgyat kivették a tantervből, és helyette "egészségügyi nevelést" vezettek be, amelynek oktatását szülői beleegyezéshez kötötték - június 3-án fogadta el a parlament.



Az USR elnöke, Dan Barna még akkor felszólította a PSD és PNL honatyáit, hogy ne lehetetlenítsék el az iskolai szexuális nevelést, főleg abban a kontextusban, hogy az Európai Unióban Romániában a legmagasabb a kiskorú anyák száma. Az USR elnökének felhívását azonban a többi párt ignorálta - számol be a G4media.ro. (g4media.ro)



Kiemelt kép: Sexul vs Barza

