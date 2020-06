Orbán Viktor magyar borokkal és román nyelvű levéllel köszöntötte fel a 70 éves Adrian Năstasét

A Facebook-oldalán és a személyes blogján számolt be az egykori román kormányfő, hogy 70 éves születésnapja alkalmából magyar borokból készített válogatással és egy magyar nyelven megírt, majd románra lefordított üdvözlő levéllel köszöntötte fel őt Orbán Viktor magyar miniszterelnök.



Adrian Năstase közzé is tette Orbán Viktor magyar és román nyelvű üdvözlő levelét, amelyet ő egy elegáns gesztusként értékelt, ami a normalitást tükrözi.



A levélben egyébként Orban Viktor megemlékezik Năstase 2001-es budapesti látogatásáról, ahol az akkori két miniszterelnök is találkozott egymással. A találkozó eredményeképpen kihirdetődött és életbe lépett a státustörvény, amely megerősítette a román-magyar jószomszédi viszonyt, és ami azóta is hatással van a Romániában élő magyar közösségek életére.





Adrian Năstase és Orbán Viktor a 2001-es budapesti találkozón. Fotó: adriannastase.ro

A volt román kormányfő egyébként felrója, hogy sem a jelenlegi román kormány részéről, sem a Cotroceni-palotából nem érkezett üdvözlet a születésnapja alkalmából.Mondjuk ezen nem is csodálkozunk, mivel Klaus Johannis államfő nemrég visszavonta a volt román kormányfő Románia Csillaga Érdemrendjét és emiatt Năstase jelenleg perben áll Klaus Johannis államfővel ésminiszterelnökkel is.