Adrian Mureșan a POL marosvásárhelyi polgármester-jelöltje

Facebook-oldalán jelentette be a Szabad Emberek Pártjának (POL) marosvásárhelyi szervezete, hogy a pártnak Adrian Mureșant lesz a polgármester-jelöltje Marosvásárhelyen.



A Facebook-bejegyzésből az derül ki, hogy Mureșan a Chicagói Egyetemen doktorált fizikából, ahol oktatói tevékenységet is folyatott, majd olyan intézetek menedzsereként dolgozott, mint a Philips Research Europe, Friesland Campina vagy az Institute for Atomic and Molecular Physics Amsterdam.







A bejegyzés szerint a párt 45 éves polgármester-jelöltje három éve költözött haza, ezután beiratkozott a POL-ba, ahol a helyi közösségek költségvetésének elemzésével foglalkozott, valamint aktívan kivette a részét a POL marosvásárhelyi tanácsosai által kezdeményezett, és a város ügyeit érintő vitákból. (hírszerk./közlemény)

