Nagy ünnep volt szerdán Suceaván, de a fizikai távolságtartást nem vitték túlzásba

A Monitorul de Suceava közölt felvételeket arról, hogy miként ünnepelték meg a bukovinai városban Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava( Suceavai Szent János szerk.megj.) ünnepét az ortodox hívek.



A szent a városban nagy tiszteletnek örvend, ezt a felvételen látható népes hívő sereg is bizonyítja, akik közül sokan fittyet hányva arra is, hogy Suceava az egyik leginkább koronavírussal-fertőzött városnak számít az országban, maszk nélkül és a fizikai távolságtartás szabályait be nem tartva vettek részt az egyházi szertartáson.







Az ünnepségre egyébként a város több pontjáról is csoportosan indultak a résztvevők. A szervezők szerint ők minden előzetes felkészülést megtettek annak érdekében, hogy betartsák és betartassák a meghosszabbított készenléti állapot szabályait. A menet a helyi csendőrség és rendőrség felügyelete alatt vonult, - de a felvételek szerint - a rendfenntartó szervek sem erőltették meg magukat, hogy a hívőknek felhívják a figyelmét a fizikai távolságtartás és a köztelező maszkviselés szabályainak betartására.



Az ünnepség középpontjában egyébként a szent vértanú ereklyéi tiszteletére szervezett körmenet állt: a mártír földi maradványait a róla elnevezett kolostorból körbe hordozták a város számos templomában, majd tettek egy kitérőt a a Suceava Megyei Sürgősségi Kórház felé is, ahol az egészségügyi dolgozók számára lehetővé tették, hogy rövid imával tisztelegjenek Suceavai Szent János ereklyéje előtt.



Az országban egyébként már hónapok óta Suceava megyében tartják számon a legtöbb koronavírus-fertőzöttet, csütörtökön 3972 COVID-19-es beteg volt a megyében, tegnapról mára 9 új fertőzöttet azonosítottak.



Suceavai Szent János, mint neve is mutatja, helybéli szent, aki a 14. században élt, a Román Ortodox Egyházban nagy tisztelet övezi, ünnepét június 2-án, illetve június 24-én is megülik. (Monitorul de Suceava/hírszerk.)

