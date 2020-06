A készenléti állapot meghosszabbítása alkotmányos, az intézményes karanténok alkotmányellenesek

Csütörtökön azt alkotmánybíróság is kimondta azt, amit a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusai nem győztek szajkózni az elmúlt hetekben: alkotmányos volt, hogy a kormány úgy hosszabbította meg a készenléti állapotot, hogy ahhoz nem kérte a parlament hozzájárulását.



Korábban nagy felháborodást váltott ki, hogy amikor a PNL elküldte a parlamentnek a készenléti állapot meghosszabbításáról szóló javaslatát, akkor azt csak tájékoztatás céljából küldték át a törvényhozásnak és eszük ágában sem volt arra a parlament áldását kérni.



Alina Gorghiu PNL-s szenátor korábban ennek kapcsán már kifejtette, hogy a liberálisok szemszögéből "nagyon világos a helyzet": a kormány elfogadta a készenléti állapot meghosszabbító határozatot, az meg is jelent a Hivatalos Közlönyben, és mivel nem tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek további korlátozásokat vezetnének be, nem szükségszerű a parlament hozzájárulása.



Csütörtökön az alkotmánybíróság továbbá helyt adott Renate Weber, a Nép Ügyvédje óvásának, aki nemrégiben az ENSZ kínzás elleni bizottságának meghatározására hivatkozott, amely szerint minden olyan hely, ahol egy embert akarata ellenére karanténban tartanak, fogdának minősül.



Szerinte a jelen helyzetben tekintettel kell lenni arra, hogy a „Covid-kórházakat” a beutaltak csak a hatóságok engedélyével hagyhatják el, és tünetmentes fertőzötteket is megfigyelés alatt tartanak bennük, a beutalás megtagadásának lehetősége nélkül. Ennek értelmében a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményes karanténok alkotmányellenesen működnek az ország területén.



Az alkotmánybíróság egyébként a 11-es számú sürgősségi kormányrendelet azon bekezdését ítélte alkotmányellenesnek, amely Egészségügyi Világszervezet (WHO) által bejelentett 2005-ös Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatára hivatkozva a minisztérium intézményes karantént rendelt el a Románia területére belépő személyek számára. (G4Media.ro/hírszerk.)

