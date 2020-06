Nem egyezett bele az RMDSZ városi tanácsjelölt-listájába a TÁT

Nem hagyta jóvá a Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa (TÁT) azt a marosvásárhelyi RMDSZ-választmány által összeállított választási listát, amelyet hétfőn az önkormányzati helyekre vonatkozóan terjesztett elő a marosvásárhelyi RMDSZ - értesült biztos forrásokból a Transindex.



Hétfőn ugyanis a helyi szervezet tagjai úgy döntöttek hogy Kozma Mónika, a városi RMDSZ-szervezet ideiglenes elnöke vezeti a listát, őt Kali István ügyvezető elnök, jogász, Portik Vilmos, Soós Zoltán polgármesterjelölt kampányfőnöke, Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferencz Római Katolikus Kollégium igazgatója, Kakassy Blanka pszichológus, a marosvásárhelyi RMDSZ Nőszervezet elnöke, Magyary Előd, fogorvos, jelenlegi tanácsos, Frunda Csenge jogász, Jakab István orvos, vállalkozó, Iszlai Tamás építészmérnök, Csiki Zsolt iskolaigazgató, jelenlegi tanácsos, Szabó Zoltán-Győző munkavédelmi szakember, civil szervezeti jelölt és Kelemen Márton, a Maros megyei tanács volt alelnöke követik.



Ehhez képest a TÁT kétharmados többséggel úgy döntött, hogy megváltoztatja a sorrendet, amely a következőképpen fog kinézni: Kozma Mónika, Tamási Zsolt, Portik Vilmos, Frunda Csenge, W. Szabó Péter, Kelemen Márton, Kakassy Blanka, Berecky Sándor, Csíki Zsolt és Jakab István.



Kali István, az RMDSZ elmúlt évben lemondott helyi elnökének, Vass Leventének a kabinetfőnöke tehát kikerült a jelöltek közül, ugyanígy Magyary is.



A TÁT gyűlése előtt Vass Levente parlamenti képviselő azt nyilatkozta a Transindexnek, hogy ők kompromisszumos listát állítottak, amelyben figyelembe vették az RMDSZ megyei szervezete által támogatott embereket is.



"Azt gondolom, hogy a marosvásárhelyi RMDSZ választmánya hétfőn, a tanácsos-jelöltek rangsorolásakor, megtett egy első, nagy lépést a béke irányába. Az eddigi sérelmeket félretéve, én is nyitott vagyok egy lépésre, Soós Zoltán jelöltségének támogatására. De ugyanezt várjuk az RMDSZ Maros megyei vezetőitől is. Várjuk a TÁT döntését. Most náluk pattog a labda" - mondta ekkor Vass.



A TÁT ugyanakkor nem gondolta kompromisszumosnak a listát, úgy tudjuk, több jelöltnek is kifogása volt az ellen, hogy Kalival és Magyaryval induljon egy listán, és amennyiben ez maradt volna, ők visszaléptek volna a jelöléstől. Kali István ugyanis a hétfői választmányi jelölőgyűlés után az ETV-nek azt nyilatkozta, hogy Soós Zoltán nem az RMDSZ-jelöltje, ők még nem látták a programját, és amennyiben majd látják. eldöntik-e, hogy támogatják-e. Kali itt arra utalt, hogy Vass Levente tavaly szeptemberben szabálytalannak mondta Soós Zoltán polgármester-jelölti kiválasztását.



A TÁT eleve maga akarta a összeállítani a tanácsosi listát, csakhogy hétfőn az RMDSZ szabályzatfelügyelő bizottsága elfogadta annak a néhány marosvásárhelyi politikusnak az óvását, akik a szövetség helyi választmányának és vezetői testületének tavalyi felfüggesztését kifogásolták.



Ennek fényében pedig az akkori választmány, amit a Péter Ferenc és Vass Levente közti csörte jegyében oszlattak fel, ismét funkcionálhat, ezért is rögtönöztek gyorsan egy jelöltállítást.



A végső döntés amúgy ebben az ügyben nem is a TÁT-é, hanem az RMDSZ felsőbb szintjein dől el, tehát a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) fogja megmondani, hogy melyik listát fogadja el, illetve dönthetnek úgy is, hogy egyiket sem, és egy köztes megoldást akarnak. (hírszerk.)



Címoldali kép: Kali István és Magyary Előd

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!