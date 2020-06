Dan Tanasă ismét a diszkriminációellenes tanács tagja akar lenni, de még szerinte sem lesz az

Blog-bejegyzésben számolt be Dan Tanasă a Méltósággal Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnöke, hogy harmadjára is megpróbálkozik azzal, hogy felvételt nyerjen az Országos Diszkriminációellenes Tanácsba (CNCD), de az igazat megvallva most sem lát sok esélyt rá, hogy ez sikerülni fog, mivel - állítása szerint - megvan ugyan a kellő tapasztalata, de mivel nem tagja egyetlen politikai pártnak sem, ezért szerinte ez nem fog megtörténni.



A hivatásos feljelentő egyesülete egyébként csütörtökön azt kérte nyílt levélben a parlamenttől, hogy amikor a CNCD tagjainak új mandátumait érvényesítik, szavazzanak Dan Tanasăra, mivel a blogger-aktivista a három megyében kisebbségben élő románok jogaiért harcol, hogy megvédje őket a magyarok által vezetett helyi közigazgatás túlkapásaitól - írja a Székelyhon.



A magyarellenes lépéseiről hírhedté vált bloggert szerintük azt teszi alkalmassá a a CNCD-tagságra, hogy országhatáron belül és kívül is védi a románok emberi méltóságát és jogait és azért harcol, hogy megőrizhessék identitásukat. A CNCD működését szabályozó rendeletben pedig az áll, hogy a tagoknak elismert tevékenységük kell legyen az emberi jogok védelme és a diszkriminációellenes harc terén, ezzel pedig szerintük Tanasă rendelkezik.



A székelyföldi magyar önkormányzatokba rendszeresen belekötő Tanasă egyébként a blog-bejegyzésében azt is kifejti, hogy az elmúlt 12 évben végzett munkája a bizonyíték arra, hogy érdekli a téma, továbbá szakdolgozatát és mesteri dolgozatát is az interetnikus kapcsolatokból írta, a diszkriminációellenes harcban pedig olyan mértékű tapasztalatot szerzett, amilyen - szerinte - kevés embernek van az országban. (hírszerk./Székelyhon)

