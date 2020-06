Balesetet okozott egy kutya, a gazdinak kell kifizetni a kárt

Még 2017-ben történt egy baleset, amikor is a Gyulafehérvár és Szászsebes közötti DN 1-es autópályán egy gépjármű letért a Fehér megyei Lámkeréknél, hogy tankoljon a benzinkútnál, de útközben elütött egy kutyát, az autó pedig beborult az árokba, és ripityára tört. A bíróság most arra kötelezte a kutya tulajdonosát, hogy térítse meg az összetört autó tulajdonosának az elszenvedett kárt.



A kárvallott elmondása szerint a baleset azért következett be, mert az állat egy szembejövő kamion háta mögül lépett ki hirtelen az autó elé, ő félrerántotta ugyan a kormányt, hogy ne üsse el az állatot, de mégsem sikerült ezt meggátolnia, és az autójával az árokban kötött ki.



A nyomozás során a hatóságok a kutya mikrocsip számát leolvasva megállapították, hogy az elütött állat egy helybéli nő tulajdona, akit a kárt szenvedett sofőr beperelt, kérvén, hogy a baleset miatt elszenvedett kárát a kutya gazdája térítse meg.



Az ügyet először a Szászsebesi Bíróságon tárgyalták, majd másodfokon a Fehér Megyei Törvényszéken, ahol június 4-én hoztak ítéletet az ügyben.



A törvényszék egyértelműen kimondta, hogy a balesetért kizárólagosan az elütött állat volt a hibás. A baleset során a gépjárműben 60 százalékos kár keletkezett, amelyet - a bírósági döntés értelmében - az elütött állat gazdájának kell megtérítenie, ugyanúgy, ahogy az autó tulajdonosának összes perköltségét is.



Az autó javítási költségei egyébként 41 363,60 lejre rúgtak volna egy szakértői jelentés szerint, de mivel ez jóval meghaladja a kárt szenvedett autó 100 százalékos árát, ezért a felperes azt kérte a törvényszéktől, hogy az alperest kötelezze egy 8 187 lejnyi összeg kifizetésére. A törvényszék jóvá is hagyta a felperes kérését.



Az alperes egyébként az elmúlt évek pereskedései során folyton hangoztatta, hogy a kutyája a baleset napjakor már több napja el volt tűnve otthonról, továbbá szerinte az is ellentmondásos, hogy az autó tulajdonosa azt állítja: megpróbálta elkerülni, hogy elüsse az állatot, és ez nem sikerült neki. Szerinte a kárt szenvedett sofőr, ha betartotta volna a helyszínen előírt sebességkorlátozást, akkor nem történhetett volna meg az, hogy a baleset következtében ilyen mértékű károkat szenvedjen a járműve.



A történtek elemzése és a tanúk állítása szerint azonban a kutya hirtelen került a felperes autója elé, aki valóban megpróbálta elkerülni az ütközést, így a törvényszék szerint a gazdátlanul kóborló kutya gazdáját terheli a felelősség a történtek miatt. A törvényszék döntését a Fellebbviteli Bíróságon lehet megtámadni. (Adevărul/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!