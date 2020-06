Orban szerint a PSD és a Pro Románia a szabályok áthágására biztatta a lakosságot

Nyilvánosan elítéli az ellenzék - főként a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Pro Románia párt - politikai vezetőit, akik 'folyamatosan arra biztatták' a lakosságot, hogy ne tartsák be a pandémia idején elrendelt szabályokat, jelentette ki pénteken Zilahon Ludovic Orban kormányfő.



'Még egyszer nyilvánosan elítélem a politikai - főként az ellenzéki PSD-s és Pro Románia párti - vezetők felelőtlen viselkedését, akik folyamatosan arra biztatták az állampolgárokat, hogy ne tartsák be a szabályokat, akik bagatellizálták a pandémia által előidézett veszélyt, akik rendszeresen próbálkoztak azzal, hogy megfosszák a hatóságokat azoktól az eszközöktől, amelyek szükségesek voltak a járvány elleni küzdelemhez. Ami minket illet, mi továbbra is tesszük a kötelességünk, minden állami hatóságot mozgósítunk a román állampolgárok élete és egészsége védelmében és a járvány terjedésének visszaszorítása érdekében' - fejtette ki a Szilágy megyei látogatásán levő miniszterelnök.



Orban szerint az 55-ös törvény előírásai az alkotmánybíróság döntése után is hatályban vannak, így érvényben vannak a kormányhatározatokkal és a kormányfői döntésekkel hozott intézkedések, beleértve a karanténba és otthoni elkülönítésbe való helyezést is.(agerpres)

