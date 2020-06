A német lapok szétszedik a vágóhidat, ahol közel ezer romániai vendégmunkás lett koronavírusos

A németországi lapok, köztük a Spiegel hasábjain is szétszedik a cikkek azt a németországi vágóhidat, ahol közel 1000 romániai vendégmunkásnak lett eddig pozitív a koronavírus-tesztje.



A Spiegel a cikkében kiemeli azt is, hogy a román vendégmunkások milyen szörnyű munkahelyi és lakhelyi körülmények között tengődnek a vállalatnál és nem fél kijelenteni, hogy az olcsó húsért megkötött üzletek miatt emberéletek kerültek veszélybe.



A legnagyobb németországi napilap mellett a ZDF csatorna is foglalkozott a témával, ők megszólaltatták az ügyben Nicu Ștefănuță USR-s EP-képviselőt is. Németországban Ștefănuță szerint már most is érződik, hogy politikai játszmák eszközévé váltak a koronavírusos román vendégmunkások.







A Rheda-Wiedenbruck település vágóhídjának 996 romániai alkalmazottja lett koronavírusos csütörtökig. A román külügyi tárca szerint minden karanténban levő személynek biztosítják az élelmiszereket és higiéniai cikkeket, és egy telefonszámot is rendelkezésükre bocsátottak, ahol román nyelven is információkat kaphatnak. A helyi hatóságok által közzétett legutóbbi adatok szerint a húsüzemben 3969 román állampolgár dolgozik. (G4Media.ro/hírszerk.)

