Veszélyes ügyelet: rátámadtak az orvosra a gyergyószentmiklósi sürgősségi osztályon

A gyergyószentmiklósi kórház sürgősségi osztályán péntek hajnalban ügyelet közben bántalmazták a betegét ellátó orvost és a szolgálatos ápolónőt



Egy női beteg hozzátartozói elégedetlenek voltak a kivizsgálás gyorsaságával, ezért, behatoltak az ügyeletes orvosi kabinetbe, és szóváltásba keveredtek a konzultációt végző orvossal, aki felszólította őket, hogy hagyják el a kórházat. Ezt követően a beteg fia és rokonai ököllel támadtak rá az orvosra, és az összetűzés közepette az ápolónőt is bántalmazták.



A rendet a helyszínre érkező rendőrség állította vissza, aki a rendbontókat eltávolította a sürgősségi osztályról. Sajtóértesülések szerint az orvosnál kéztörést diagnosztizáltak, illetve fejsérüléseket is szenvedett – mivel biztonsági arcpajzsot viselt, és annak széttört elemei sérüléseket okoztak a homlokán. Az asszisztensnő is enyhe sérülést szenvedett, amikor durván félrelökték, és elesett.



A hatóságok kivizsgálják az esetet, és büntetőeljárást indítanak a páciens fia, a támadás fő gyanúsítottja ellen. A konfliktus okát nem nevezi meg a tájékoztatás.



Gyergyószentmiklós polgármestere, Nagy Zoltán közleményben tájékoztatott arról, hogy az eset miatt megszakította külföldi útját, mivel a történtek nyomán hathatós tényfeltárásra és az erőszak megfékezésére van szükség :



„Az, ami ma hajnalban, a gyergyószentmiklósi kórházban történt, megengedhetetlen és azonnali intézkedéseket követel. A nap folyamán egyeztettem a kórházmenedzserrel, a rendőrfőnökkel és a prefektusi hivatallal. Külföldi utamat megszakítva ma hazautazom Gyergyószentmiklósra" – áll a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben, amely így folytatódik: „Orvos és ápolók szenvedtek súlyos bántalmazást a Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban. Olyan személyek, akik nap, mint nap emberi életeket mentenek. A kórházmenedzserrel való egyeztetésem alapján, a kórházi dolgozók biztonsága érdekében azonnali intézkedések foganatosítására van szükség."

A fejleményekről tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.





