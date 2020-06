Dragnea 31,3 milliós kárt okozott a Tel Drum ügyben, vádat emelt ellene a DNA

Vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Liviu Dragnea ellen a Tel Drum ügyben; a feltételezett okozott kár 31,3 millió lejre rúg.



A DNA péntek esti közleménye szerint az ügyészség szervezett bűnözői csoport létrehozásával, kétrendbeli hivatali visszaéléssel, alkalmatlan részvétel formájában elkövetett, európai alapok megszerzéséhez szükséges pontatlan vagy hiányos dokumentumok rosszhiszemű felhasználására való felbujtással vádolja Liviu Dragneát.



A vádhatóság szerint az államháztartásnak okozott kár 31 343 799 lej, amely összeg illetéktelen haszonként a Tel Drum kft-nek jutott.



Az ügyben ugyanakkor eljárást indult a Teleorman megyei tanács számos egykori tisztségviselője és a Tel Drum több alkalmazottja ellen, szervezett bűnözői csoport létrehozása, európai alapok megszerzéséhez szükséges pontatlan vagy hiányos dokumentumok rosszhiszemű felhasználása, hivatali visszaélésben való bűnrészesség és adócsalás gyanújával.



Ugyanakkor eljárás indult a Tel Drum kft, mint jogi személy ellen, szervezett bűnözői csoport létrehozása, folyamatosan elkövetett adócsalás (10 eset), és kétrendbeli hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt.



Az ügyészség azt állítja, hogy Liviu Dragnea létrehozott volna egy szervezett bűnözői csoportot, amelyben a helyi közigazgatásban dolgozó egyes tisztségviselők és az üzleti élet néhány képviselője vett volna részt. Ez a csoport állítólag azon dolgozott, hogy 2001 és 2017 között, hivatali visszaéléssel, európai alapok csalárd módon való felhasználásával, adócsalással, és nem nyilvános információk felhasználásával jelentős összegekhez jusson országos és európai alapokból finanszírozott szerződések által.



A vádhatóság azt állítja, hogy Dragnea vezetésével több köztisztviselő azon dolgozott, hogy a Tel Drumot privatizálja, és több közbeiktatott személyen keresztül, a Teleorman megyei tanács tulajdonából a Szociáldemokrata Párt (PSD) volt elnökének birtokba juttassa.



A csoport céljai közé tartozott, hogy a Tel Drum megnyerje a DJ 701-es megyei út 55 kilométeres szakaszának aszfaltozására kiírt, 114.263.011 lejes pályázatot, amelyből 13 772 603 euró európai alapokból származó összeg volt.



A vádhatóság szerint Liviu Dragnea, aki akkor a Teleorman megyei tanács elnöki tisztségét töltötte be, elérte, hogy a pályázati kiírásba olyan feltételeket szabjanak, amely előnyös helyzetbe hozta a Tel Drumot. Ezen túlmenően a Tel Drum olyan bizalmas információkhoz is hozzáfért, amely elősegítette, hogy megnyerje a pályázatot.



A Tel Drum hasonló módon nyerte meg a DJ 506-os megyei út 50 kilométeres szakaszának aszfaltozására kiírt, 62.482.442 lejes pályázatot, amelyből 6.930.138 euró európai alapokból származó összeg volt - felételezi az ügyészség.



A nyomozók azt állítják, hogy az odaítélési eljárás során adatokat helyettesítettek és hamisítottak meg, többek között bevitték a Tel Drumot előnybe részesítő korlátozó feltételt, biztosítva ezzel, hogy megnyerje a pályázatot.



Ugyanakkor azt is feltételezik, hogy mesterségesen megnövelték munkálatok becsült költségvetését.



Az állami költségvetést a DJ 701 esetében 25.600.927 lejjel károsították meg (ennyi volt a különbség a Tel Drum által ajánlott ár és a legalacsonyabb ajánlott ár között), a DJ 701 esetében pedig 5.742.872 lejjel (ennyi volt a különbség a projektben szereplő valós költségvetés és a módosított költségvetés között). Az így okozott összesen 31.343.799 kár a közbeszerzéseket megnyerő Tel Drum kft illetéktelen hasznává lett.



Liviu Dragneát pénteken a rahovai börtönből a DNA székhelyére szállították és tudomására hozták, hogy vádat emeltek ellene a Tel Drum ügyben. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!