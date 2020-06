Közzétette a képességvizsga végleges eredményeit az oktatási minisztérium

Az óvások megoldása után, közzétették szombaton a képességvizsga végleges eredményeit az oktatási minisztérium honlapján.



Az első eredmények ismertetését követően összesen 15.275 óvást nyújtottak be országszerte: román nyelv és irodalomból 9030-at, matematikából 5991-et, anyanyelv és irodalomból 254-et.



Az óvások száma kisebb volt mint tavaly (21.509) és tavalyelőtt (23.761).



A legtöbb fellebbezést Bukarestben (2861), valamint Konstanca (806), Dolj (730) és Prahova (710) megyében nyújtották be, a legkevesebbet - kevesebb mint százat - Tulcea (76) és Szatmár megyében (85).



Idén először az eredményeket név nélkül tették közzé.



2020-ban a koronavírus-járvány miatt rendhagyó körülmények között került sor az országos vizsgákra, az oktatási és az egészségügyi minisztérium közös rendeletben szabta meg, milyen szabályokat kell betartani a vizsgaközpontokban.



Azok a tanulók, akik testhőmérséklete meghaladta a 37,3 Celsius-fokot, akik a COVID-19 járvány miatt karanténban vagy otthoni elszigetelésben voltak, valamint azok, akik más orvosi okból nem tudtak megjelenni a vizsgán, részt vehetnek a jövő heti, soron kívüli képességfelmérőn.



A képességvizsgán szerzett jegyek átlaga 80 százalékos arányban számít bele a felvételijegybe, a fennmaradó 20 százalékot az 5-8. osztály tanulmányi átlaga adja.



A sikeresen vizsgázott tanulóknak július 2-a és 6-a között kell kitölteniük a beiratkozási lapot, amelyen fontossági sorrendben több intézményt is megjelölhetnek, ahol tanulmányaikat folytatni szeretnék. A számítógépes elosztásra július 10-én kerül sor. (agerpres)

