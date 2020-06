Raed Arafat: Egyesek kételkednek a koronavírusban; így megeshet, hogy az orvosok döntenek majd arról, ki maradjon életben

A hatóságok elvesztették a lakosság egy részét, mert egyesek megkérdőjelezik a hivatalos információkat, még az egészségügyi dolgozóknak sem hisznek – jegyezte meg Raed Arafat belügyi államtitkár. A belügyi államtitkár erről a Digi24 műsorában beszélt.



Az államtitkár egy személyes történettel példálózott. Elmondása szerint, amikor bement egy benzinkútra késő este, hogy vegyen valamit, négy fiatalember jött be utána mindenféle biztonsági előírást mellőzve, maszk sem volt rajtuk. Nem akart botrányt, ezért megvárta, amíg elmennek, de utána megkérdezte a benzinkútnál dolgozókat, hogy miért nem figyelmeztették őket az előírásokra? A válasz az volt, hogy korábban már megpróbálták azt mondani valakinek, hogy ne menjen be maszk nélkül, és az eredmény az volt, hogy a kollégáik közül egyesek fizetés nélkül maradtak, vagy egyes előírásokat be nem tartó személyek vitatkozni kezdtek velük, olyan is előfordult, hogy megátkozták őket.



Raed Arafat rámutatott:emiatt nő folyamatosan a fertőzöttek száma Romániában, itt van a probléma gyökere. Ezek az emberek nem értik, hogy miért kell betartaniuk az előírásokat. Arafat állítása szerint egyesek azt hiszik, a koronavírus egy vicc, nem igaz, nem veszik komolyan a hatóságok által előírt intézkedéseket.



Mint mondta, lazítások előbb, vagy utóbb lesznek, már feloldották a korlátozások egy részét, de mindezt a védekezés alapszabályainak betartásával kell ellensúlyozni. Románia lakosságának viselnie kell a maszkot, a távolságtartás szabályát is tiszteletben kell tartania,és rendszeresen fertőtleníteni kell minden gyakran használt felületet. Ha azonban egyesek betartják, mások pedig nem, akkor fölöslegessé válnak az óvintézkedések, és az újonnan felfedezett koronavírus-fertőzöttek esetszáma nőni fog.



Az államtitkár hozzátette, hogy látott olyan fotókat a közösségi médiában, ahol egyesek a teraszokon – a szabályokkal ellentétben – haton ülnek egymás mellett, és nem viselnek maszkot. Az egészségügyi szakember ismételten felhívta figyelmet arra, hogy nagyon sokat árt a koronavírus létezését kétségbe vonó nézetek terjedése, amelyek azt jelzik, hogy a lakosságnak ezt a szegmensét már nem lehet kordában tartani, ők nem bíznak a hatóságokban.



Arafat szerint egyébként Romániának sikerült egyelőre elkerülnie az Olaszországban történt egészségügyi rendszer túlterhelését (ami azzal járt a félszigeten, hogy emberek vesztették el életüket az orvosi ellátás hiánya miatt – szerk. megj.). Ekkor ugyanis, a kórházak túlzsúfoltságával szembesülve, gyakorlatilag az orvosoknak kellett eldönteniük, hogy ki maradjon életben a fertőzöttek közül. Ez a veszély azonban Arafat szerint még nem múlt el! Emlékeztetett, Románia egyelőre még nincs túl a koronavírus fertőzésen, így megeshet az is, hogy Olaszországhoz hasonlóan nálunk is az orvosok fognak majd arról dönteni, ki maradjon életben.



Az államtitkár arra biztat minden kétkedőt, hogy beszélgessenek el azokkal, akik fertőzöttek voltak, és kérdezzék meg tőlük, hogy milyen volt a kórházban. Szerinte a koronavírus nem hasonlítható egy egyszerű influenzához, amin a többség hamar átesik, mert olyan komplikációk lépnek fel, amelyeket más betegségek esetében eddig nem tapasztaltak. (hírszerk./digi24)

