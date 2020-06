Árvíz sújtotta a Zsil-völgyet is

Katasztrofális állapotok uralkodtak pénteken a Zsil-völgyben. A heves esőzések miatt a jelentősen megduzzadt Nyugati-Zsil folyó kilépett a medréből és sok házat elárasztott. Az ár elsodort egy hidat, több utat elöntött, az egyik útszakasz be is szakadt, a DN 66A út érintett részét lezárták és az árvíz miatt Lupény városba nem lehetett eljutni.



Délelőtt Petrozsény, Aninósza, Zsilyvajdejvulkán, Lupény, Hobicaurikány, Kimpulunyág és Valea de Brazi települések lakói RO-Alert figyelmeztetést kaptak mobiltelefonjaikra az árvízi fenyegetettség miatt, tanácsolták a szükséges óvintézkedések megtételét és azt is, hogy - adott helyeken, szükség esetén - készüljenek fel a kitelepítésre.





fotó: ISU

Az árvíz sújtotta területeken katasztrófavédelmisek, tűzoltók és a Zsil völgyi vízszolgáltató vállalat szakemberei próbálkoztak mérsékelni a károkat és dolgoztak a meghibásodott berendezések mihamarabbi megjavításáért. Erősítés gyanánt a Hunyad megyei ISU a szomszédos megyékből is kért katasztrófavédelmi és tűzoltó segítséget. Az árvíz sújtotta területeken - vagyis a Zsil-völgy nyugati felében, egész nap szünetelt a vízszolgáltatás. Lupényban még a bányászokat is evakuálni kellett, ugyanis a víz beszivárgott a föld alatti galériákba és a másfél méteres víz miatt minden embert ki kellett menekíteni a bányából.A hatalmas víz Gorj megye felé tartott, a hatóságok lezárták a Zsil folyó 33 km hosszú szurdokát, a Szurduk-szorost - amely a Zsil-völgy Nemzeti Park részeként védettséget élvez - és felkészültek az emberek árvíz miatti kitelepítésére.