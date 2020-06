Három év kihagyás után ismét indul magyar 9. osztály nem központi iskolában Kolozsváron

Amint Csoma Botond Kolozs megyei RMDSZ-elnöktől megtudtuk, a Donát negyedbeli Onisifor Ghibu Líceumban újraindul a magyar nyelvű oktatás ősztől. Egész pontosan szeptembertől két évfolyamon lesz magyar osztály a középiskolában, a most induló kilencedik mellett lesz egy osztály a végzős évfolyamon is.



Csoma a Transindex érdeklődésére sikerként értékelte a lehetőséget, mint elmondta: mind a tanfelügyelőség, mind a minisztérium jóváhagyta a magyar nyelvű osztály indítását. Az elnök szerint az előző megyei főtanfelügyelő azzal érvelt a magyar nyelvű oktatás iskolai megszüntetése mellett, hogy a Kolozs megyei tanintézmények rendre átlépik azt a pénzügyi keretet, melyet a kormány jóváhagy, ezzel pedig spórolni lehet.



Csoma Botond szerint ugyanakkor nem kell az összes diákot a központi iskolákba irányítani, főleg hogy egyes családok esetén az utaztatás is problémát jelenthet. Hozzátette: az Onisifor Ghibu jó helyen van, nagy az udvara és kellemes körülmények között tudnak itt tanulni a diákok, ezért előrelépésként értékeli a magyar nyelvű kilencedik újraindulását.



Az elnök szerint rugalmasabban állt a kérdéshez Kolozs megye új főtanfelügyelője, továbbá a minisztérium részéről sem tapasztaltak most ellenkezést, holott az előző években az oktatásügyi tárca nem hagyta jóvá a magyar kilencedik indítását, pedig kérték ezt. (hírszerk.)







Fotó: portalCJ.ro



