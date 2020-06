Felakasztotta magát a fogdában az a férfi, aki felgyújtotta a 17 éves lányt

Az alsónadrágját és a pólóját használva akasztotta fel magát a fogdában az a 45 éves férfi, aki nemrégiben benzinnel lelocsolt és felgyújtott egy 17 éves lányt. A 30 napos előzetes letartóztatásban levő férfira az őrök találtak rá, majd gyorsan kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Az orvosok beszámolója próbálkoztak az újraélesztéssel is, de már súlyos kómában volt az érkezéskor is, és nem is számítottak rá, hogy megéri a reggelt.



Az elhunyt férfit először 1994-ben ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre, miután megölt négy embert, köztük egy terhes nőt. 2019-ben feltételesen szabadlábra helyezték. Az esetről és a kontextusáról itt írtunk bővebben. (news.ro/hírszerk.)

