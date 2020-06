Részlegesen megújult a diszkriminációellenes hatóság: Asztalos marad, Tanasă nem lett tag

Részlegesen megújult az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). A parlament a CNCD három igazgatótanácsi tagjának, köztük a hatóságot 2005 óta vezető Asztalos Csabának szavazott bizalmat keddi együttes ülésén.



A CNCD kilenctagú igazgatótanácsának tagjai államtitkári rangú köztisztviselők, akiket a parlament választ meg ötéves mandátumra. Idén a testület hat tagjának járt le a mandátuma. Valamennyien pályáztak újabb megbízatásra, de hárman - köztük a CNCD eddigi alelnöke - nem jutottak be a testületbe. Helyettük Horia Grama volt Kovászna megyei prefektust, Adrian Diaconu szociáldemokrata szenátort és Catalina Olteanu emberi jogi aktivistát választották meg.



Grama 2001-2005 között, a Nastase-kormány idején vezette a székely megye kormányhivatalát, és egyebek mellett a magyar jelképek, utcanevek és magyarországi tankönyvek elleni fellépéseivel ismerhette meg a magyar közösség.



Az egykori rendőr Andrei Diaconu ellen a román média szerint lopott gépkocsik értékesítése miatt indult eljárás, de vádemelésre elévülés miatt már nem került sor. A több pártot is megjárt politikus legutóbb a genderelmélet oktatásának betiltását szorgalmazó állásfoglalása kapcsán került a figyelem középpontjába.



A CNCD igazgatótanácsának hat teljes és egy részleges (kétéves) mandátumára 26-an pályáztak, közülük 23 jelölt jutott el a keddi szavazásig. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által jelölt Asztalos Csaba 288 támogató, 34 ellenszavazatot kapott.



A székelyföldi zászlóperekről elhíresült Dan Tanasă blogger idén sem jutott be a CNCD-be, miután csak 42-en támogatták, és 280-an voksoltak ellene. Tanasă és egyesülete az elmúlt nyolc évben perek százait indította a székely és magyar jelképek használata ellen, amivel szerinte a székelyföldi románokat érő "hátrányos megkülönböztetés" elleni harcban szerzett a CNCD-tagságra feljogosító érdemeket.



A CNCD hatáskörébe tartozik, hogy a panaszosok beadványának helyt adva, vagy hivatalból indított eljárás nyomán megállapítsa a faji, etnikai, nemi, vallási, szociális és más természetű hátrányos megkülönböztetés tényét, és megnevezze a felelőst. A diszkrimináció kihágásnak számít, a vétkest pedig a CNCD figyelmeztetésben részesítheti, vagy bírságot szabhat ki rá. Az egyének kárára történt hátrányos megkülönböztetést ezer lejtől 30 ezer lejig terjedő bírsággal lehet büntetni Romániában, csoportok diszkriminációja esetében pedig a büntetés 2000-től 100 ezer lejig terjedhet.



A CNCD tavaly több mint 900 ügyet vizsgált, ebből csaknem 200 esetben állapított meg diszkriminációt, és több mint 100 esetben szabott ki átlagosan 3350 lejnyi bírságot. A CNCD által elmarasztalt személyek közigazgatási bíróságon támadhatják meg a tanács határozatát. A tavaly elbírált több mint kétszáz óvás közül a bíróság az esetek több mint 80 százalékában megerősítette a CNCD döntését.



A CNCD elnökét a testület igazgatótanácsának tagjai később választják meg maguk közül. (mti)

