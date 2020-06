Megbukott az érettségin a PNL Vrancea megyei alelnöke

Megbukott az érettségin a PNL Vrancea megyei szervezetének alelnöke, Daniel Moroșanu - írja a Digi24.



A nemzeti liberális párt helyi elöljárója néhány évvel ezelőtt végzett a Simion Mehedinți Líceum esti tagozatán, de csak idén, 42 évesen vállalta a vizsgát. A Jurnalului de Vrancea azt írja, hogy a politikus román nyelv és irodalom vizsgán bukott el, 3,6 lett a jegye. Történelem 7,55-öt kapott, míg földrajzból 8,65 lett a jegye. A lap szerint a politikus fellebbez az eredmény ellen román nyelv és irodalomból.



A Digi24-nek a politikus nemrég úgy nyilatkozott, hogy felkészültnek érezte magát a vizsgára, magánórákra is járt a siker érdekében. Azt mondta, úgy érezte, hogy mind a román, mind a történelem vizsgája jól sikerült, de azt is megjegyezte, nem vár magától nagyon nagy jegyet, az átmenőt szeretné megkapni.



"Őszintén szólva, jobban tetszett a történelem. Nem mondhatom, hogy román nyelv és irodalom tételt is nem oldottam meg. Most nézzük, hogy milyen jegyet kapok rá" - nyilatkozta a politikus, aki egy sikeres érettségi vizsgával egyetemen szeretne továbbtanulni. (digi24/jurnaldevrancea.ro)

