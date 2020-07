Tătaru: augusztus elején visszatérhetünk a „nagyjából normális” életvitelhez

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter szerint a romániai lakosság 'kissé túl korán' lazított a távolságtartási szabályokon.



A szaktárca vezetője figyelmeztetett, hogy két hete nő a koronavírusos megbetegedések száma. A kormány képes kezelni a helyzetet, de óvatosságra és elővigyázatosságra van szükség: a higiéniai és távolságtartási szabályok követésére és maszkviselésre - szögezte le a román közszolgálati televíziónak adott kedd esti nyilatkozatában.



Megerősítette, hogy elhalasztják a július elsejétől várt lazítást, hozzátéve, hogy július végén, augusztus elején visszatérhetünk a 'nagyjából normális' életvitelhez.



'Azért mondok nagyjából normálist, mert hozzá kell szoknunk, hogy egy vagy két évig kitart ez a vírus, akaratlan átvitelekkel és enyhe hullámokkal, amilyenekkel az influenzaszezonban is találkozunk' - mondta Tătaru.



A miniszter szerint a COVID-19 betegség létezésében való kételkedés is hozzájárult az esetszámok növekedéséhez. A kételkedőknek azt tanácsolta, hogy látogassanak el a koronavírusos eseteket fogadó kórházakba, és győződjenek meg arról, hogy 'a betegség létezik, súlyos formái vannak, és 30-35 évesen is bele lehet halni'.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!