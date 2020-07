Nulla a lupényi bánya széntermelése, még napokig meleg víz nélkül maradhatnak a dévaiak

Déván több mint 4000 háztartás marad meleg víz nélkül egészen szerdáig, mert a távfűtést biztosító Mintia hőerőmű megfelelő szénellátás hiányában leállítja működését – nyilatkozta az elmúlt napokban Cristian Iștoc, a Hunyad megyei Szolidaritás szakszervezet vezetője. Aki azt is elmondta, hogy a gazdasági minisztérium a Lupény melletti áradásokkal indokolja a szénellátás akadozását.



Úgy tűnik, hogy optimistának bizonyult a Hunyad megyei Szolidaritás szakszervezet vezetőjének becslése, hiszen várhatóan nem az általa mondott 2020. július 1-ig, hanem egy héttel későbbig, 2020. július 8-ig nem fog érkezni megfelelő mennyiségű szén a Mintia hőerőmű főbb beszállítójának számító Zsil-völgyből. Ugyanis a Lupény környéki árvíz többek között azt is eredményezte, hogy a víz nem csak utat rombolt, hidakat sodort el és házakat tett tönkre, hanem behatolt a bányákba is.



Például a lupényi bányában az a nagyon-nagyon ritka helyzet alakult ki, hogy a megáradt folyóvíz elárasztott mindent a föld alatt 300 méter mélységig. Az elárasztott galériákban pedig a szénkitermeléshez szükséges különböző motorok, transzformátorok és szállítószalagok vannak. Ezeket mind megrongálta az árvíz. Olyan rengeteg sok víz árasztotta el a lupényi bánya galériáit, hogy az általában 1,5 méteres víz ellen egyelőre még hiábavalónak bizonyulnak a szivattyúk és a folyamatos pumpálás.



A lupényi bánya széntermelése jelenleg egyenlő a nullával, ám a Mintia hőerőmű működéséhez szükséges szénmennyiség biztosítása érdekében a szomszédos Zsilyvajdejvulkán megyei jogú város bányájába küldték a lupényi bányászok egy részét.



A többiek maradtak a lupényi bányában és az árvíz okozta károk mielőbbi elhárításán dolgoznak. Többen azzal számolnak, hogy az árvíz sújtotta lupényi bányában szerencsés esetben is leghamarabb csak a 2020. július 8-i dátum környékén folytatódhat a szénkitermelés. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a Mintia hőerőmű nem kap máshonnan szenet, akkor Déván 4000 háztartás még további napokat lesz kénytelen meleg víz nélkül átvészelni.(hírszerk.)

