Koronavírus: így terjed a fake news a „hivatalos” csatornákon keresztül

"A lakosság kevesebb mint 0,1% -a volt kitéve COVID-19 fertőzésnek. Ezt a valóságot akarja elrejteni a kormány azzal, hogy megakadályozza a teszteléseket Bukarestben! " Így kezdődik az a fake news-jellegű bejelentés, amelyet tegnap tettek közzé a Szociáldemokrata Párt Facebook-oldalán, amely telitalálatként hatott a járvány létét és a fertőzés veszélyét amúgy is megkérdőjelező állampolgárok körében.







A független román média szerint azonban ez hamis hír, egy olyan félretájékoztatás, amelyet Bukarest főpolgármestere, Gabriela Firea indított el az Antena 3 tévécsatorna segítségével.





Felelősségteljes nyilatkozatok vagy porhintés?



Június 29-én este este Gabriela Firea az Antena 3 televízióban élő adásban jelentette be, hogy a bukaresti 4600 letesztelt ember közül csak négyet találtak pozitívnak. Az Antena 3 weboldalán megjelenő hírekben azonban ez a nyilatkozat már újabb részletekkel egészült ki: „A főpolgármesterasszony által Bukarestben kezdeményezett tesztelési kampányt az Egészségügyi Minisztérium blokkolta azon az alapon, hogy nincs rá engedély a Közegészségügyi Hivatal részéről”.



Másnap reggel Olguța Vasilescu saját Facebook-oldalán újabb „árnyalatokkal” gazdagította a történetet: "A 4600 vizsgált ember közül csak 4 beteg. Nagyteljesítményű berendezéssel végzett tesztelés, az összes nemzeti és nemzetközi szabálynak és előírásoknak megfelelően ... És hol vannak a stratégiai kommunikációs csoport által naponta bemutatott adatok? ”- írta Vasilescu.



A szociáldemokrata politikus posztjára érkezett kommentek zöme azt hangsúlyozza, hogy azért tiltották vagy blokkolták a tesztelést Bukarestben, mert kiderült volna, hogy a kormány nem valós adatokat tesz közzé. Néhány órával később megjelent a PSD oldalán található üzenet is, amely folytatja a „teszt blokkolása” és „a valóság, amelyet a kormány elrejt”történetét.



Kedden reggel a Mediafax által lehozott hír, az Antena 3 műsorában elhangzott Gabriela Firea nyilatkozatai mentén kijelenti, hogy a Közegészségügyi Hivatal által kezdeményezett „tömeges” tesztelési programot , amely az „Immunis vagyok-e a Covid ellen" cím alatt futott, és már 4600 állampolgárt tesztelt le, betiltották, és megvonták a szervezők engedélyét arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Arénában szervezzék meg a további teszteléseket.



Mi igaz és mi nem



A Közegészségügyi Hivatal számos tesztprogramot indított a COVID-19 világjárvány kapcsán, amelyet a Bukaresti Fővárosi Tanács határozatai alapján hagytak jóvá. Firea a hétfő esti show-ban a "Bukarestért tesztelünk" projektben elvégzett tesztekre utalt, amelyekre 2 millió 223 ezer lejes keretet különítettek el.



A jóváhagyott dokumentáció szerint azok a bukaresti lakosok, akik tünetmentesek voltak, a Nemzeti Közegészségügyi Hivatal módszertanában leírtak szerint önként jelentkezhettek tesztelésre. Az ebben a programban alkalmazott tesztek RT-PCR típusúak voltak, amelyeket az orr- és garat váladék-minták alapján végeztek el. Ezek a tesztelések továbbra is folyamatban vannak. Amit a DSP (Közegészségügyi Hivatal) megtiltott, az a Nemzeti Arénában végzett tesztelés volt: ahol nem RT-PCR teszteket végeztek, hanem olyanokat, amelyek antitestek jelenlétét hivatottak kimutatni.



Ezek a tesztek csak azt tudják bizonyítani, hogyha letesztelteknek van-e antitestjük a koronavírus ellen. Ez a program egy teljesen másik néven futott, éspedig az „Immunis vagyok-e a COVID ellen?” címet viselte. A sajtónak nyújtott információk szerint ennek a programnak a keretében csak 500 embert vizsgáltak meg, majd az eljárást felfüggesztették, mert a Közegészségügyi Hivatal nem volt hajlandó engedélyezni a Nemzeti Arénát teszthelyként.



Tény az, hogy a Közegészségügyi Hivatal weboldalán sehol nem lehet beazonosítani a főváros tanácsa által jóváhagyott projektet az antitest-tesztelési programról. Ezt a fővárosi polgármesteri hivatal indította el, és a média csatornákon keresztül Firea, illetve a PSD megpróbálta akkreditálni azt az elképzelést, miszerint a nagy bukaresti tesztet az Egészségügyi Minisztérium és a DSP betiltotta / blokkolta, azzal a céllal, hogy elrejtse a román állampolgárok elől a COVID-fertőzések valós számát.



A Közegészségügyi Hivatal egyébként más tesztelési programokat is futtat, például a "Tesztelünk a gazdaság és a munkahely megmentése érdekében" projektet, amely RT-PCR teszteket hajt végre, a program értéke 633 ezer lej.







Milyen következtetés lehet mindebből levonni? Egyértelművé válik, hogy a járványhelyzetet a politikai pártok saját támogatottságuk növelésére, a közeledő helyhatósági és parlamenti választások befolyásolására próbálják felhasználni, és a lakosságnak egyre nehezebbé válik kiismernie magát a hamis hírek, félretájékoztatások "infodémiájában. (hírösszefoglaló)



Nyitókép: Gabriela Firea/Facebook



