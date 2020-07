Nyitott koporsóval és 100 személy részvételével zajlott egy koronavírusos elhunyt temetése Suceava megyében

Tízezer lejre bírságolták meg egy koronavírusban elhunyt férfi özvegyét Suceava megyében, mert a korlátozások ellenére legalább 100 személy vett részt a elhunyt temetésén, akinek a koporsóját is nyitva tartották a szertartás alatt.



A Gura Humorului nevű városban történt incidens hátterében az áll, hogy a rendőrség kérte, hogy az elhunytat még aznap - miután a hamvakat elvitte a család a kórház hullaházából - helyezzék örök nyugalomra, mivel az illető a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele.



A család előzőleg úgy tervezte, hogy ők a temetést július 2-án szeretnék megtartani, de mivel így megsértették volna a készenléti állapot szabályait, ezért beleegyeztek az azonnali elhantolásba.



A temetésre azonban a megengedettnél jóval többen mentek el, ráadásul az özvegy fel is nyitotta a koporsót, holott, mikor a férje testét átvette a halottasházból, akkor aláírt egy nyilatkozatot, miszerint ezt nem fogja megtenni.



A suceavai rendőrség szóvivője elmondta, hogy a gyászoló család nem viselkedett agresszíven a temetésen a hatóságokkal, és az ott lévő rendőröknek sem kellett közbe lépniük, viszont az özvegyet 10 ezer lejre bírságolták, és ha 15 napon belül kifizeti a büntetést, akkor csak 5 ezer lejes lesz a szankció.



A temetésre egyébként a közegészségügyi hatóságok (DSP) ellenőrei is elmentek, és 5 résztvevő számára 14 napos otthoni elkülönítést rendeltek el.



Az elhunyt családja egyébként amiatt nem vette komolyan a temetésre vonatkozó szabályok betartását, mert állításuk szerint az elhunyt végső stádiumú rákbeteg volt, és szerintük ez okozta halálát, nem a koronavírus. A férfinál a daganatos betegséget Kolozsváron állapították meg , míg a koronavírus-fertőzést Suceaván mutatták ki .



A temetésen egyébként más incidens is történt. Valaki Facebbok-élőben közvetítette az eseményt, és azt kiabálta közben, hogy a férfi rákban hunyt el, a hatóságok meg arra kényszerítik a családot, hogy úgy temessék el, mint egy koronavírusos fertőzöttet. A videót később törölték a közösségi oldalról. (Adevărul/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!