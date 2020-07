Romániában 7 éve nem haltak meg olyan kevesen májusban, mint az idén

Összesen 20.383 román állampolgár hunyt el 2020 május havában, közölte az országos lakosságnyilvántartó hivatal (DEPABD), majd közleményükben azt is megjegyzik, hogy az elmúlt 7 évben nem volt ilyen alacsony az elhalálozási arány az év ötödik hónapjában.



A hivatal közleménye szerint a májusi elhalálozási adatok még az áprilisinál is alacsonyabbak, jóllehet az országban éppen ekkortájt tombolt a koronavírus-járvány. Májusban a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) közleménye szerint egyébként 549 személy vesztette életét a koronavírus miatt.



A közlemény arra is kitér világjárvány miatt a világ sok országában a halálesetek száma jelentősen megnövekedett az előző évek azonos időszakához képest, és megnőtt azoknak a haláleseteknek is a száma, amelyeket nem a koronavírusnak tulajdonítanak, de meghaladják az előrejelzéseket, ha az elmúlt évek statisztikai adatait vesszük figyelembe.



A DEPABD adatai szerint 2019 májusában 21.439, 2018 májusában 20.950, 2017 májusában 20.727, 2016 májusában pedig 21.590, 2015 májusában 20.917, 2014 májusában pedig 21.318 román állampolgár hunyt el.



A romániai elhalálozások számának csökkenését azzal magyarázzák a szakemberek, hogy májusban több korlátozás volt érvényben: a települések között szabad mozgás minimális volt, és az iskolákat, óvodákat is bezárták. Számos turisztikai intézmény és az éttermek is szintén zárva voltak.

A The Economist elemzése azt mutatja, hogy a kormányok általában kevesebbet jelentenek a valós számoknál a COVID-19 által okozott halálesetek számának leközlésénél, és ez látható a statisztikákban. A brit újságírók szerint az elhalálozások számának normálisan csökkennie kellett volna, tekintettel arra, hogy a világjárvány miatti elszigeteltséggel csökkent a közúti vagy munkahelyi balesetek száma,és ez csak néhány azok közül a tényezők közül, amelyek hozzájárulnak az elhalálozási arány módosulásához világszerte.

Sok ország, például Olaszország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Franciaország vagy Hollandia esetében azonban ez nem történt meg. Romániában viszont a halandósági mutatók nem növekedtek sem áprilisban, sem május folyamán.





(G4media.ro/hírszerk.)





