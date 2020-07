Az eddigi hat helyett legtöbb tíz személy vehet részt a szabadtéri sporttevékenységeken

Szerdai ülésén a kormány módosította a veszélyhelyzetről szóló korábbi határozatát, de csak kisebb "engedményeket" fogadott el. Az eddigi hat helyett legtöbb tíz személy vehet részt a szabadtéri sport- és szabadidős tevékenységeken - ez az előírás is része a veszélyhelyzetet szabályozó határozatot módosító tervezetnek, amelyet szerdai ülésén fogadott el a kormány.



A kormányülést követően a miniszterelnöki kancellária vezetője, Ionel Dancă kiemelte, az új határozat engedélyezi a különféle workshopok és képzések szervezését is legtöbb 20 személy részvételével és a fizikai távolságtartás szabályainak betartásával.



Emellett engedélyezettek a védelmi és belügyi erők specifikus szabadtéri tevékenységei legtöbb 200 személy részvételével, valamint a szabadtéri diplomáciai tevékenységek is. Utóbbiak esetében kitétel, hogy egy résztvevőre jusson legalább 4 négyzetméternyi felület. (agerpres)

