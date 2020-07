Benedek Theodora a PNL marosvásárhelyi jelöltje a polgármesteri székre

A Nemzeti Liberális Párt Maros megyei szervezete dr.Benedek Theodorát indítja az idei helyhatósági választásokon a marosvásárhelyi polgármesteri székért.



A kardiológusprofesszor férje, Benedek Imre révén jó kapcsolatokat ápol az aktuális városvezetéssel és az újságírók szerint csak látszat az, hogy az ALDE színeiben politizáló Dorin Florea ellenlábasa volna. Román hírforrások szerint Benedek Imre és István nyolc éven keresztül közreműködött a Dorin Florea-Claudiu Maior párossal. Benedek István a helyi RMDSZ-szervezet elnöke volt, Benedek Imre pedig 2012-ben a Magyar Polgári Párt színeiben, magyar szavazatokat vitt el Frunda Györgytől, amikor az RMDSZ-es tisztségviselő a polgármester-választáson indult.



A sajtótájékoztatón Benedek Theodora nemcsak románul, hanem magyarul is köszöntötte az egybegyűlteket, és ő maga közölte, hogy indulni fog a választásokon. Ezt egyébként már március óta közzétette a helyi média.



„Ha nem lett volna a világjárvány, most Marosvásárhely új polgármestereként állnék önök előtt, erre azonban még várnunk kell néhány hónapot” – fogalmazott Benedek, aki azt nyilatkozta, hogy a várost egy modern, európai városként képzeli el, ahol az infrastruktúra, az oktatás minősége nagyvárosi színvonalú.



Bemutatkozott a megyei tanácselnöki tisztséget megpályázó Cristian Chirtes is, aki szerint az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt közötti egyezség nem a város polgárainak az érdekét szolgálta. A liberálisok Maros megyei vezetője Temes, Bihar, Fehér és Kolozs megyéket hozta fel pozitív példaként. „Liberális kollégáim bebizonyították, hogy az európai uniós pénzek elérhető távolságban vannak, csak szakértelemre van szükség a megfelelő pályázáshoz" – mondta Cristian Chirteş, bejelentve, hogy a PNL Maros megye 80 településén indít önálló listát. (hírszerk.)



