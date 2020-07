Arad megyét már „COVID-19-mentes” területnek nevezik a hatóságok

Az Arad megyei hatóságok csütörtökön közölték, hogy a megye COVID-19-mentes övezet lett, miután az utolsó betegeket is kiengedték a kórházból, és közel két hete nem jegyeztek új eseteket.



Iustin Cionca, az Arad megyei tanács elnöke sajtótájékoztatón közölte, hogy az utolsó beteg egy nő volt, akinek negatívak lettek a teszteredményei a kezelés után, így kiengedték a kórházból.



„A jó hír az, hogy Arad COVID-19-mentes megye lett. Az utóbbi hónapban átlagban 3-4 páciens volt beutalva. Nem akarok elhamarkodott kijelentéseket tenni, főleg annak fényében, hogy a járvány az ország több megyéjében is elterjedt, de ki szeretném emelni az egészségügyi dolgozók, szakértők és polgárok erőfeszítéseit, akiknek felelősségteljes magatartása meghozta az eredményt. Nincs több COVID-19-ben szenvedő beteg a megyében. Az intézkedéseknek köszönhetően a járvány ellenőrzés alatt van, annak dacára, hogy Arad országhatár mellett terül el, tranzitrégió, ahol naponta emberek ezrei haladnak végig a határátkelőkön” - mondta a tanácselnök.



A sajtótájékoztatón Gheorghe Domşa, az Arad megyei sürgősségi kórház képviselője is részt vett, aki arra figyelmeztetett, hogy az óvintézkedéseket továbbra is szigorúan be kell tartani, mert más megyékben naponta nagy az esetszám. (agerpres)



A nyitókép csak illusztráció!

