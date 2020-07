László Attila: nem feltétlenül közösségi terjedés történik Brassó megyében

Brassó megyében az elmúlt időszakban - az ország többi megyéjéhez viszonyítva - jelentősen megnőtt az új fertőzések száma. Csütörtökön is 56 új esetet regisztráltak a megyében a hatóságok.



Bár továbbra is Suceava megyében és Bukarestben van a legtöbb igazolt koronavírusos eset (4046, illetve 3238), úgy tűnik, hogy Brassó megyei is „igyekszik felzárkózni”, a fertőzöttek száma csütörtökre már 1553-ra nőt a járvány kitörése óta. Romániában a fentieken kívül még Botoşani (1027) és Vrancea (1078) megyékben haladja meg az eddig regisztrált fertőzöttek száma az ezret.



Az eset kapcsán megkerestük László Attila szenátort, a szenátus egészségügyi bizottságának elnökét, hogy megérdeklődjük a bizottságban felfigyeltek-e az új Brassó megyei esetszámokra, és tudják-e már, hogy mi áll mögöttük.



Érdeklődésünkre a szenátor elmondta, hogy Brassó megyében az elmúlt időszakban nagyon megnőtt a tesztelési kapacitás, ami azt jelenti, hogy csak Brassóban a megyei kórházban három tesztelésre alkalmas gép áll rendelkezésre (két automata, egy hagyományos), a fertőző betegségek kórházában szintén két tesztelésre alkalmas gép van, ugyanúgy, ahogy a gyermekkórházban is. Továbbá vannak tesztelésre alkalmas gépek Feketehalmon és Fogarason is.



„Azt nem sikerült kideríteni, hogy az elvégzett tesztek közül mekkora a pozitív tesztek aránya, mert ez országos szinten - tudtommal - 3,35 százalék egy hétre lebontva. Ami a betegállomány pozitív eseteit illeti, ezek nagy része öregotthonból származó személyek, egészségügyben dolgozók, illetve néhány rendőr. Ilyen kisebb-nagyobb gócok jelentek meg, tehát nem feltétlenül közösségi terjedés történik Brassó megyében, viszont, amit nem sikerült kideríteni, hogy Brassó megyében naponta pontosan hány tesztet végeznek el”- nyilatkozta megkeresésünkre a szenátor.



László Attila elmondása szerint a megyében elvégzett napi tesztek száma nagy valószínűséggel 1500 - 2000 körül mozoghat. A szenátor úgy véli, hogy „nincs különösebb probléma Erdély-szerte”.



„Hogyha megnézzük az országos esetszámot, akkor azt látjuk, hogy azok 50 százaléka Bukarestből, Ilfov, Prahova Dâmbovița, Argeș és aztán Buzău megyékből kerül ki. Ott vannak nagyobb gócok, ugyanakkor azt is jó volna tudni, hogy milyen tesztelési kapacitások vannak a megyékben, ugyanis ezek azok a megyék, ahol az első időszakban nem igazán volt lehetőség a tesztelésre, és utólag pótolták ezeket”- mondta a szenátor, majd hozzá tette, hogyha „sokat tesztelsz, akkor minden esély meg van rá, hogy több esettel találkozol”.



Elmondása szerint azt lenne igazából jó tudni, hogy megyei szinten a pozitív esetek aránya nagyobb-e mint 2 vagy 3 százalék az összesen elvégzett tesztelésből. (hírszerk.)

