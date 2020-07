Az EB bírósági keresetet indított Románia ellen, amiért még nem ültette jogrendbe a védjegyirányelvet

Az Európai Bizottság (EB) keresetet indított és pénzügyi szankciókat kért az Európai Unió Bíróságán Romániával szemben, mivel az ország nem ültette át nemzeti jogrendjébe a védjegyekre vonatkozó 2015/2436-os irányelvet.



Az EB csütörtöki közleménye értelmében Románia az egyetlen uniós tagállam, amelyik még nem jelentett be a védjegyekre vonatkozó direktívát átültető intézkedéseket.



A védjegyirányelv célja a vonatkozó uniós szabályozás korszerűsítése és összehangolása. A direktíva számos fontos módosítást vezet be, többek között újradefiniálja, a digitális érához igazítja a védjegy fogalmát.



A tagállamoknak 2019. január 14-éig kellett átültetniük jogrendjükbe az új szabályozást. Románia már kapott az EB-től egy indoklással ellátott véleményt, mivel azonban az ország nem közölte a megadott (majd meg is hosszabbított) határidőn belül, hogy milyen intézkedéseket hozott a helyzet rendezése érdekében, az EB peres eljárás indítására kérte a Bíróságot. (agerpres)

