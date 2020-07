A kormány az érintett ágazatok vezetőivel közösen dolgozza ki az éttermek újranyitásakor bevezetendő szabályokat

A kormány, valamint a szállodai, étterem- és vendéglátó-ágazat (HoReCa) képviselői közösen dolgozzák ki azokat a szabályokat, amelyeket az éttermek újranyitásakor vezetnek majd be.



Ludovic Orban miniszterelnök, Virgil Popescu gazdasági, Nelu Tătaru egészségügyi, Marcel Vela belügyminiszter, valamint a miniszterelnöki kancellária vezetője, Ionel Dancă a Victoria-palotában fogadták csütörtökön a HoReCa-ágazat képviselőit.



A kormány Facebook-oldalán számolt be az egyeztetésről, hangsúlyozva, amint a járványhelyzet megengedi, megnyitják a vendéglők beltéri helyiségeit is, és addig a kabinet, illetve az ágazat képviselői közösen dolgozzák majd ki azokat az intézkedéseket, amelyek a fogyasztók védelmét és biztonságérzésük erősítését hivatottak szolgálni.







"A HoReCa-ágazat képviselői méltányolták az idegenforgalmi szektort támogató, az országos beruházási és gazdaságfellendítési tervbe foglalt intézkedéseket, és támogatásukról biztosítottak ezek gyakorlatba ültetésének előkészítése tekintetében" - áll még a kormány bejegyzésében. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!