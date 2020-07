A dormánfalvi polgármester elvitte Úzvölgyébe a Le Monde újságíróit, hogy Trianonról és a hősökről beszélgessenek

A Facebook-oldalán számolt be Constantin Toma dormánfalvi polgármester arról, hogy csütörtökön az úzvölgyi katonatemetőbe kísérte el - az egyik legnagyobb francia napilap - a Le Monde delegációját, akit Jean-Baptiste Chastand újságíró vezetett.



A polgármester Facebook-bejegyzéséből az derül ki, hogy az úzvölgyi tartott megbeszélésen a trianoni békeszerződéssel kapcsolatos témák kerültek elő, de arról is szó esett, hogy ők miként tisztelik a hősöket.







Toma büszkén számol be arról, hogy a kollégáival együtt „becsülettel” képviselték a közösséget, a román nemzet értékeit, az évezredes örökséget és azt a vágyat is, hogy mindezen értékeket tovább adják a jövő generációjának.



Dormánfalva önkormányzata 2019 áprilisában önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő katonatemetőben, melyet korábban a székelyföldi Csíkszentmárton község gondozott, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartott számon. Tavaly június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután a székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt.







A Hargita Megyei Törvényszék március végén kimondott elsőfokú ítéletében egyébként Dormánfalva önkormányzatának nem sikerült érvényteleníttetnie azt a csíkszentmártoni önkormányzati határozatot, mely a csíki község közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt és a magyar hadsereg által a második világháború idején épített egykori kaszárnyákat.



Az amerikai külügyminisztérium Romániára fókuszáló, vallásszabadságról szóló legutóbbi éves jelentése egyébként kitért a tavaly júniusi incidensekre és negatív példaként említi a dormánfalvi polgármester temetőgyalázását, valamint a legionárius megnyilvánulásokat a temetőben. (hírszerk.)

